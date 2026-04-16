Guillermo (40), escolta: "El 80 por ciento de los clientes que tengo son desconocidos multimillonarios, mi trabajo es un 99 por ciento calma y un uno por ciento caos"

Guillermo, un oyente de 'Poniendo las Calles', ha compartido en el programa de Carlos Moreno 'El Pulpo' los detalles de su polifacética vida profesional. A sus 40 años, este zaragozano residente en Vigo compagina varios trabajos de alto riesgo gracias a sus tres titulaciones: vigilante de seguridad, de explosivos y, la que más le apasiona, la de escolta privado. Su rutina laboral transcurre principalmente de noche, con horarios cambiantes que a veces alcanzan las 12 horas seguidas.

Un 99% de calma y un 1% de caos

Lejos de la imagen de acción constante que proyectan las películas de Hollywood, Guillermo describe su oficio con una frase reveladora. "No es como las películas de Kevin Costner, no estás liándote a tortazos; siempre está la frase mítica que decimos de que el trabajo de escolta es un 99 por 100 de calma, un 1 por 100 de caos", explica. A pesar de la aparente tranquilidad, asegura que es un trabajo que te mantiene "en tensión todo el rato" por la "muchísima responsabilidad" que conlleva.

El trabajo de escolta es un 99 por ciento de calma, un 1 por ciento de caos"

Alamy Stock Photo Composición digital de un guardia de seguridad en el exterior con cielo nublado.

Para Guillermo, ser elegido para estos servicios es una muestra de confianza por parte de la empresa, lo que le hace sentirse valorado en una profesión que exige una gran preparación y sangre fría. El sistema de escoltas en España se basa en una estricta profesionalización para garantizar la seguridad de los protegidos en todo momento.

Proteger a multimillonarios anónimos

Uno de los aspectos más sorprendentes que ha desvelado es el perfil de las personas a las que protege. "El 80% de la gente que escoltamos son desconocidos para la gran mayoría de la gente", afirma. No se trata de políticos, que cuentan con protección de la Policía Nacional, sino de "actores o empresarios, gente que son muy multimillonarios".

El 80 por 100 de la gente que escoltamos son desconocidos para la gran mayoría de la gente"

El nivel de anonimato es tal que, según confiesa, a menudo tiene que recurrir a Google para saber a quién va a proteger. "A modo de curiosidad por decir, oye, ¿y este señor quién es?", comenta. Recientemente, protegió a un empresario cuya compañía facturó la asombrosa cifra de "33.000 millones de euros el año pasado".

Paradójicamente, estos clientes anónimos son los que implican un riesgo mucho mayor. Mientras que con un cantante o un actor el peligro suele limitarse a un fan demasiado entusiasta, con los grandes empresarios la amenaza es más real. "Alguien que quiere hacerle daño [...] va a ir de verdad a hacer daño y puede ser mucho más complicado", una situación límite que recuerda la vulnerabilidad a la que se enfrentan profesionales como José María Lobato, escolta herido en un atentado de ETA.

Alamy Stock Photo Guardaespaldas con traje en el centro comercial

Formación continua y coches blindados

Para estar preparado para ese "1% de caos", la formación es una constante en su vida. Realiza prácticas de tiro cada tres meses y cursos de conducción evasiva. En estos entrenamientos utilizan coches blindados de alta gama, cuyo peso modifica por completo la experiencia al volante. "Al embragar y meter primera marcha, ya dices, ostras, pero parece que llevo un camión'", relata.

Estos vehículos, dotados de una gran cilindrada, son esenciales para ejecutar maniobras de escape a gran velocidad en circuitos cerrados, una conducción de alto riesgo que incluso puede derivar en percances, como el que desveló Ángel Expósito sobre su propia experiencia con escoltas.

Cuando no está protegiendo a personalidades, Guillermo trabaja como vigilante de explosivos en canteras, o como vigilante de seguridad en una fábrica de piezas de coche y en un centro comercial. Este profesional ha demostrado ser un fiel seguidor de 'El Pulpo', a quien admira desde que lo vio en una entrevista en Aragón Televisión hace 22 años, y es oyente de 'Poniendo las Calles' desde 2016.