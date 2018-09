El grito de auxilio de Juani, afectada por el aceite tóxico de colza: "No os olvidéis de nosotros"

Tiempo de lectura: 1



Juani asegura que desde entonces nunca se ha sentido bien, tiene que acudir a rehabilitación y siempre van saliendo secuelas nuevas. "Yo no he podido trabajar nunca", se ha lamentado. Y después ha preguntado:

Mi hermano tenía un año y como comía muy poco, no resultó afectado. "¿Por qué no hay nada escrito sobre nosotros? De todo hay una película, un libro... Nosotros no aparecemos ni en los libros de medicina. No tenemos derecho a nada. Nos tendrían que haber matado el primer día, nos habrían hecho un favor". Y ha pedido que no nos olvidemos de ellos.