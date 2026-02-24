Sergio Carol, ingeniero: "Las empresas que no pueden ofrecer sueldos elevados están atrayendo talento con un modelo de dos días de teletrabajo, en algunos caso tres"

En el programa 'Herrera en COPE', los analistas Jorge Bustos y Pilar Cisneros han abordado un cambio de paradigma en el mercado laboral español. Más allá de factores tradicionales como el sueldo y la proyección, el teletrabajo se ha consolidado como un elemento decisivo para muchos profesionales a la hora de plantearse un cambio de aires. Esta modalidad, que se extendió con la pandemia, está redefiniendo las prioridades de los trabajadores.

Pilar Cisneros ha presentado los datos de un reciente estudio de EAE Business School, dirigido por el profesor Sergio Carol. El informe, según analiza la experta de Economía Marta Ruiz y que ha facilitado al equipo del programa, desvela que siete de cada diez empresas españolas ya ofrecen la posibilidad de teletrabajar para atraer a empleados cualificados. De hecho, el 73 % de estas compañías ya han instaurado un modelo híbrido que combina el trabajo presencial con el remoto.

Alamy Stock Photo Un empleado teletrabajando en su casa

Una palanca para atraer talento

El propio Sergio Carol, autor del análisis, ha calificado el teletrabajo como "una palanca de atracción de talento" fundamental, especialmente útil "cuando, además, no puedes ofrecer salarios especialmente elevados". Según el profesor, el modelo más habitual avanza hacia los tres días de teletrabajo semanales.

El salario pasa a un segundo plano

El caso de Sara, una trabajadora que ha participado en el programa, es un claro ejemplo de esta nueva realidad. Después de cuatro años en una empresa de eventos, decidió buscar un nuevo proyecto que le permitiera teletrabajar. Sara ha confesado que, aunque sus "subidas salariales no habían sido muy significativas", la falta de flexibilidad fue el detonante de su decisión.

Su testimonio es contundente y refleja un sentir creciente: "sinceramente, creo que si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio". Esta afirmación pone de manifiesto cómo la conciliación y la flexibilidad pueden llegar a tener más peso que la propia compensación económica.

España, por debajo de la media europea

Pese al auge de esta modalidad, Jorge Bustos ha señalado que el mercado laboral español sigue marcado por empleos "cada vez de peor calidad y más precarios". En este contexto, y aunque el teletrabajo gana terreno, España todavía se encuentra por debajo de sus vecinos. Según los datos aportados por Cisneros, en nuestro país teletrabaja ya el 15 % de las personas ocupadas, una cifra que todavía está lejos del 24 % de la media europea.

Desde la pandemia, el teletrabajo se ha convertido, por tanto, en casi una condición en las entrevistas de trabajo. Como se ha analizado en 'Herrera en COPE', esta nueva preferencia está cambiando a marchas forzadas el dibujo del mercado laboral en España y en todo el mundo, obligando a las empresas a adaptarse para no perder competitividad ni talento.