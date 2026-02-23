Francisco de Asís, pastor: "Cada vez hay más motivación de la gente que viene, buscan compaginar la vida familiar, calidad de vida y hay muchas herramientas que nos ayudan"

España ha perdido más de 20.000 pastores en poco más de una década, un dato que evidencia el grave problema de relevo generacional que amenaza al sector primario. Sin embargo, surgen iniciativas para revertir esta tendencia y asegurar el futuro de una profesión esencial. Francisco de Asís Ruiz, director de la Escuela de Pastores de Andalucía, ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE cómo están formando a una nueva hornada de profesionales que llegan con "ilusión" y nuevas ideas para revitalizar el campo.

Según Ruiz, la falta de rentabilidad ha sido históricamente la principal barrera, ya que "cuando un trabajo no te da para vivir, pues aunque tú intentes...". A esto se suman desafíos como la sequía o el encarecimiento de los precios, que ponen en jaque una labor muy vocacional. A pesar de todo, hay jóvenes que tienen "clarísimo que quieren trabajar con en el campo y en los animales".

Una formación integral para el futuro del campo

El objetivo principal de la escuela es claro: "dar solución al relevo generacional". Para ello, ofrecen una formación de cuatro meses y medio que se asienta sobre cuatro pilares: manejo animal, gestión empresarial, el papel medioambiental del pastoreo y un periodo de prácticas con ganaderos. El éxito es notable, con una tasa de incorporación al sector que se mueve "entre un 45 y un 90 por 100".

La trashumante más pequeña de La Rioja con apenas 2 años: Crecer entre 600 ovejas y 40 vacas

La escuela no solo transmite conocimientos, sino que también crea "una red de soporte" que ayuda a los alumnos tras la formación. Aunque la mayoría de los estudiantes, en torno a un 70%, ya tiene algún vínculo familiar con la ganadería, cada vez llegan más perfiles sin experiencia previa, como demuestra el creciente interés de personas que buscan proteger el monte de los incendios con su futura labor. "Hemos tenido alumnos que no venían del sector (...) y a partir de este punto de partida que ha sido la escuela (...) se han incorporado con su ganadería", afirma Ruiz.

Cada vez hay más motivación de la gente que viene"

Innovación y nuevas ideas para un oficio milenario

Francisco de Asís Ruiz destaca que, aunque el número de solicitudes se mantiene estable, sí que ha notado que "cada vez hay más motivación de la gente que viene". Estos jóvenes aportan ilusión y una mentalidad más abierta a la innovación, algo "esencial para la continuidad de la ganadería". Ya no se fijan tanto en la productividad, sino también en la sostenibilidad, la producción de alimentos de calidad o la transformación de la materia prima, como hacer queso con la leche. Un cambio de paradigma que atrae a perfiles muy diversos, desde bailarinas hasta religiosas.

Alamy Stock Photo Pastor con rebaño de ovejas y perro pastor en Castilla y León, España

Esta modernización se materializa en el pastoreo inteligente. Tecnologías como los collares GPS o los drones permiten a los ganaderos saber dónde están sus animales desde el móvil, ahorrando tiempo y mejorando su calidad de vida. "Me levanto por la mañana y a lo mejor me ahorro tres horas de carretera", le confesaba un ganadero de Sierra Nevada. Estas herramientas también ayudan a gestionar mejor los pastos, optimizando la alimentación y el bienestar animal.

Es fundamentalísima"

Guardianes del monte contra los incendios

El director de la escuela subraya el papel clave del pastoreo en la prevención de incendios. "Es fundamentalísima", recalca. El ganado consume la biomasa que actúa como combustible en verano, y la presencia de pastores en el territorio sirve como vigilancia. "Los sitios donde ha desaparecido la ganadería extensiva, como en zonas de Málaga que sufrieron un incendio bestial, son zonas donde ya no hay nadie", advierte.

Por ello, en Andalucía existe la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos (RAPCA), un programa donde unos 200 ganaderos colaboran con la administración para limpiar estratégicamente el monte con sus rebaños a cambio de una compensación económica. Es un modelo, según Ruiz, que "hay que repetir en muchas otras zonas" para que el pastor vea reconocido su trabajo más allá de la producción de alimentos.

Para atraer a más jóvenes, Francisco de Asís considera crucial mostrar la realidad actual de la ganadería extensiva a través de actividades en colegios e institutos. Es necesario que la vean "no como algo antiguo, sino como un sector que tiene futuro" y que puede ser rentable, en parte, gracias a una mayor diferenciación de sus productos de alta calidad en los lineales de los supermercados. Solo así se podrá garantizar la continuidad de este "sector milenario".