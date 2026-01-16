Los perros de las unidades caninas de la Policía, la Guardia Civil o los bomberos son agentes fundamentales en tareas de alta complejidad, como la detección de explosivos, el rescate de personas o la custodia de agentes. Sin embargo, como es natural, su vida laboral termina y llega el momento de la jubilación. En ese punto, la asociación sin ánimo de lucro Adopta K9 juega un papel crucial. Su misión es encontrar un hogar para estos héroes. Así lo ha explicado Sofía Muñoz, miembro de la directiva, en el programa Poniendo las Calles de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Un perfil de adoptante muy concreto

Sofía Muñoz ha sido clara sobre el perfil que buscan para estos animales. Aunque cualquier persona puede iniciar el proceso, la experiencia previa es un factor determinante. "Si la familia nunca ha tenido perro, adoptar un perro de trabajo no lo aconsejamos, son perros que han sido elegidos por ser los que tenían los instintos más altos", ha señalado Muñoz. Esta recomendación busca garantizar que la familia pueda manejar las altas capacidades y la energía de estos canes.

Si la familia nunca ha tenido perro, adoptar un perro de trabajo no lo aconsejamos"

Estos perros, principalmente pastores alemanes, pastores belgas malinois y labradores, no son como cualquier otro. Han sido seleccionados desde cachorros por tener unos instintos más elevados que sus hermanos de camada. Por ello, una familia que ya haya tenido experiencia con otros perros puede adaptarse mejor a sus necesidades, aunque desde la asociación estudian cada caso para encontrar siempre el perfil adecuado.

Europa Press Dos jubilados pasean con su perro en Barcelona

El proceso de adopción y adaptación

El proceso de adopción es riguroso para asegurar el éxito de la acogida. Comienza rellenando un formulario en la web de Adopta K9, seguido de una entrevista telefónica, una visita a la vivienda del posible adoptante y, finalmente, una entrevista con el guía del perro. Si todos los pasos son positivos, se formaliza la entrega. Este protocolo ha permitido que, aunque a veces ocurren devoluciones, la tasa de éxito sea muy alta.

Para facilitar la transición, la asociación ofrece un recurso muy valioso. "Para casos más difíciles, entre comillas, sí que proporcionamos un adiestrador de la zona, que colabora con nosotros", ha explicado Muñoz. Este profesional, a menudo un compañero de las propias fuerzas de seguridad, ayuda a la familia y al perro durante los primeros meses a forjar su nuevo vínculo, algo que demuestra la capacidad de los perros para acompañar y mejorar la vida de las personas.

Héroes que buscan un hogar

Actualmente, la asociación tiene unos 10 perros esperando un nuevo hogar. La vida laboral de un perro policía suele durar entre seis y ocho años, aunque algunos ejemplares en óptimas condiciones físicas pueden alargarla hasta los diez. Sin embargo, el adoptante debe tener claro que, pese a ser "abuelitos", siguen necesitando actividad y estimulación. "Al final se llevan a un niño superdotado a casa, pero casi", comentaba Sofía Muñoz.

Al final se llevan a un niño superdotado a casa, pero casi"

También hay perros más jóvenes que son retirados por no superar las pruebas de acceso a las unidades, a menudo por problemas veterinarios leves como una displasia ligera. Estas condiciones no les impiden llevar una vida normal como mascota, pero sí les descartan para las exigentes pruebas físicas del servicio, como saltar de un helicóptero. Es fundamental comprender su ciclo vital, ya que un reciente estudio confirma la edad real de los perros y desmonta viejos mitos.

Perro

Un aspecto que ha querido subrayar Sofía Muñoz es que estos perros no reciben ningún tipo de ayuda económica o jubilación por parte del Estado. La asociación, formada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, se financia exclusivamente con donaciones particulares y merchandising. Cuando un perro no puede esperar en su unidad, Adopta K9 asume su custodia en una residencia privada, cubriendo todos los gastos hasta encontrarle el hogar definitivo donde empezar una nueva vida.

Para recaudar fondos, la asociación ha lanzado un calendario solidario con un coste de 10 euros, donde los protagonistas son los perros y sus guías. Los pedidos se pueden realizar a través de su página web o por WhatsApp en el teléfono 696 807 146. Desde su creación en 2019, Adopta K9 ha conseguido encontrar familia para unos 400 perros, una labor extraordinaria que ofrece una segunda oportunidad a estos fieles servidores.