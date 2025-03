Emergencias de Madrid avisa el tipo de alerta más común que reciben por intoxicación en niños: "Se lo han dejado"

El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) recibe a diario emergencias de todo tipo, muchas de ellas relacionadas con accidentes infantiles. En una charla reciente con Carmen Mendoza, médico de emergencias y subdirectora médica del SUMMA 112, se destacó que una de las alertas más comunes a las que se enfrentan son las intoxicaciones, muchas de ellas provocadas por un error muy frecuente: "Se lo han dejado". Los niños, por su naturaleza curiosa, a menudo se ven atraídos por objetos fuera de su alcance, lo que puede desembocar en situaciones de riesgo si no se toman las precauciones adecuadas.

Este tipo de incidentes no son aislados, y aunque en ocasiones los padres o cuidadores se percatan rápidamente del problema, otras veces las consecuencias pueden ser graves si no se actúa con rapidez. Un caso reciente en Málaga, aunque no relacionado con intoxicación, resalta la importancia de la atención inmediata en accidentes infantiles. Una niña de ocho años quedó atrapada de cintura para abajo en el tambor de una lavadora, lo que requirió la intervención de los bomberos. La situación fue tan compleja que el rescate tardó casi una hora, durante la cual el pequeño cuerpo de la niña sufrió compresión en la pierna atrapada, lo que hizo que se inflamara y se pusiera morado. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves, pero el incidente destaca la vulnerabilidad de los niños frente a situaciones que para los adultos pueden parecer inofensivas.

Un riesgo que puede evitarse

La intoxicación por productos domésticos es una de las causas más frecuentes de emergencias en los menores. Carmen Mendoza explica que los medicamentos y productos de limpieza son especialmente peligrosos cuando no se almacenan correctamente. "A veces, los medicamentos de adultos, como el paracetamol, quedan al alcance de los niños, lo que provoca intoxicaciones", señala Mendoza. También es común que los niños ingieran productos destinados a la limpieza de la casa, que a menudo tienen envases que parecen llamativos o que simplemente están fuera del alcance de su supervisión.

Es importante tener en cuenta que las intoxicaciones no siempre se deben a la ingestión directa del producto, sino que en ocasiones los niños pueden encontrarse con restos de medicamentos o productos de limpieza que han quedado fuera de su envase. Esto puede ocurrir cuando los adultos no son lo suficientemente cuidadosos al dejar estos elementos al alcance de los pequeños. Mendoza también destacó que uno de los casos más frecuentes son las intoxicaciones por paracetamol, que antes de contar con envases de seguridad, se convertían en una preocupación constante.

Cómo prevenir y actuar

El consejo de los expertos es claro: prevenir es la clave. Se debe garantizar que todos los productos potencialmente peligrosos, incluidos medicamentos y productos de limpieza, estén fuera del alcance de los niños, preferentemente en armarios cerrados con llave. Además, es fundamental vigilar a los niños, especialmente a los más pequeños, que suelen explorar el entorno sin tener conciencia del peligro. Los padres y cuidadores deben estar especialmente atentos a los objetos que dejan al alcance de los niños, como las pastillas o líquidos de uso doméstico.

En caso de una intoxicación, Carmen Mendoza recuerda que, si bien algunas situaciones no son graves, siempre se debe contactar con los servicios de emergencia. "Si el niño ha ingerido algo tóxico, la llamada al 112 es fundamental. Ellos orientan y determinan si se debe trasladar al niño al hospital", indica. A través de esta atención preliminar, los profesionales pueden proporcionar los primeros auxilios y guiar a los padres sobre los pasos a seguir.

Los accidentes infantiles son una de las principales causas de emergencias en los servicios de urgencias. Si bien la mayoría de ellos son prevenibles, lo que se necesita es conciencia y vigilancia. Carmen Mendoza y su equipo del SUMMA 112 trabajan cada día para atender este tipo de emergencias, pero, como ella misma explica, "es crucial que los padres actúen con rapidez y busquen atención médica, incluso si el incidente parece menor". La prevención de intoxicaciones y accidentes infantiles comienza con pequeños cambios en los hábitos cotidianos, como almacenar los productos peligrosos de manera segura y estar atentos a la curiosidad natural de los niños.