Rafa Guijosa, seleccionador iraní, a El Partidazo de COPE: "Se oyen constantemente bombas"

El exinternacional español Rafael Guijosa, entrenador de diferentes equipos de la Liga ASOBAL y actualmente seleccionador de Irán, busca salir de este país, donde se encuentra atrapado debido al conflicto bélico, sin capacidad de maniobra.

Según ha podido saber EFE de fuentes del entorno del técnico, Guijosa tiene problemas de comunicación, debido a la precariedad de la situación, sin redes sociales ni whatsApp por lo que su única vía de comunicación es el correo electrónico.

EFE Humo al fondo desde una refinería de petróleo, al noroeste de Teherán, Irán

la respuesta de gujosa a el partidazo de cope

El Partidazo de COPE se ha puesto en contacto con Rafa Guijosa a través de un mail y el seleccionador de Irán ha respondido contando cuál es su situación actual:

"Hola Angel. Muchas gracias por tu mensaje. Siento decirte que estoy prácticamente incomunicado y solo tengo acceso al mail para contactar con mi familia. Hoy ha sido muy dura la tarde y se oyen constantemente bombas. No tengo ninguna forma de comunicarme, zoom y teléfono imposible, en ocasiones he podido a través de meet hablar con mi familia, y no siempre hay posibilidad de conectar.... pero me temo que vamos a quedarnos sin internet porque cada vez va peor. La situación aquí está siendo muy complicada hoy. No hay forma de salir. Solo espero que podáis ayudarme transmitiendo tranquilidad a mi familia, estoy bien, tranquilo, pero si me quedo sin internet y no pueden contactar conmigo se van a preocupar.

Muchas gracias por tu mensaje y por preocuparos por mi situación.

Un fuerte abrazo y saludos a Juanma y su equipo".

la petición de ayuda al csd y la rfeb

Por la complicada situación que se vive en el país, Guijosa solicita ayuda a las autoridades españoles, así como al Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de balonmano, así como al FC Barcelona, club con el que jugó durante ocho temporadas (1994-2002) y formó parte del mítico 'Dream team'.

El técnico valora diferentes opciones para abandonar el país, pero no encuentra la manera. Una opción era viajar por carretera (1.300 kilómetros) hasta la frontera con Turquía, aunque la situación en el país desaconseja esta vía. También es muy complicado salir de Irán vía Dubái o Catar.

Guijosa es seleccionador de Irán desde septiembre de 2024. Como jugador, militó en las filas del Guadalajara, el Juventud Alcalá y Barça.

Posteriormente como entrenador dirigió al Alcobendas (2003-2008) antes de iniciar una primera etapa como seleccionador en Irán. De regreso a España estuvo al frene de los banquillos del Ademar (2015-19) y en su última etapa en el CB Aguilas (2023-24). Antes de dirigir a la selección iraní, entrenó a la de Ruanda.