Oferta del Milan al Valencia por Javi Guerra

Javi Guerra es el jugador del Valencia que más papeletas tiene para salir del club ché por el número de equipos interesados en él. Y según informa Ávaro Von Richetti, el club más interesado ahora mismo es el Milan, que ya ha realizado una oferta oficial de 16 millones de euros más 4 en variables para llevarse al valencianista.

COPE Valencia ya informó hace unos días que el Milan estaba muy interesado en fichar a Javi Guerra. Como os contamos en COPE, su rendimiento en la segunda vuelta había calentado el mercado y agitado los intereses en el fútbol europeo. Los rossoneri tenían la intención de venir con todo a por Guerra, como avanzó en Italia Di Marzio y pudo confirmar este medio. Tienen margen económico para hacer una intentona con fuerza. Están cerca de ingresar 100 millones de euros por las ventas de Reijnders y Yunus Musah. Falta saber cómo respondería el Valencia CF.