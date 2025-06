Rubi, en en El Partidazo de COPE: "Hay que empezar por solucionar los 'playoff' y que se jueguen en mayo"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha denunciado este lunes la adulteración de la competición en Segunda porque "una imposición, la de la FIFA, y una mala planificación, la de LaLiga, arrastran a que los mejores jugadores dejan huérfanas las plantillas en momentos puntuales del torneo". Por esta denuncia Rubi se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Lo primero que quiso hacer fue confirmar que, aunque no hubieran caído contra el Oviedo la denuncia la habría hecho igual: "Es una cos que ya venía pensando. De los cuatro 'playoff' en los que he jugado, en dos he perdido jugadores. Estaba decidido a hacerlo. Sí que esperaba a que se terminara la eliminatoria para que no pareciera que lo hacía justo al perder. A mi no me gusta aparecer por este tema, pero hay que hacer algo entre todos porque lo importante es buscar soluciones".

"Los dos últimos playoff ha pasado lo mismo. La idea es que la gente nos escuche y cambiar esto. Entiendo que los partidos son muy bonitos pero buscamos igualdad de condiciones. Son los partidos más importantes de la temporada. Quizá hace unos años había menos jugadores internacionales en Segunda, pero ahora no", continuó diciendo.

sobre tebas

Hace una semana Juanma Castaño entrevistó a Javier Tebas, presidente de LaLiga, y confirmó no estar preocupado por este tema. Por eso, Rubi aseguró que "Tebas da prioridad a unos ingresos y que se pueda ver cuando no hay otras competiciones. No es lo mismo en los parones que un playoff. Esta vez hemos jugado sin el máximo goleador de la categoría, el jugador más influyente. El que no quiera entender la queja...".

Sobre jugar una Segunda División con 22 jugadores afirmó que no lo sabe, pero "en Inglaterra hay 24 y no juegan en junio. Hay que empezar por solucionar los playoff y que se jueguen en mayo. Con los parones ya se verá".

"Yo creo que estamos fallando a los aficionados que quieren ver a los mejores. Que pase esto pues se nota que no está bien pensado. No sé si con Marc Pubil y Luis Suárez seguiríamos jugando el playoff, pero sí seríamos más fuertes", continuó.

"El seleccionador de Colombia hace lo mejor para su selección y si cree que llevarse a Luis Suárez es lo mejor, está en su derecho. Que lo utilice o no... a nosotros nos ha hecho mucho daño en ese sentido, porque a demás no iba convocado desde 2022. No no los esperábamos", terminó diciendo.