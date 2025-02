Pensaban que su hija no quería estudiar y cuando llegó el diagnóstico los padres no daban crédito: "El 50% de niños adoptados"

Es un trastorno desconocido pero no menor: se llama 'síndrome del alcohol fetal', y se estima que afecta al 3% de la población. ¿Quién lo sufren? Se tratan de niños cuyas madres han ingerido alcohol de forma intensa durante su embarazo.

Hace un tiempo Natividad Ruiz, cuya hija adoptiva padece esta afección, fundó la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal con el objetivo de asesorar y acompañar a las familias cuyo hijo tiene este síndrome.

En 'Ecclesia al día', Natividad Ruiz ha explicado que el 'síndrome del alcohol fetal' se produce cuando la madre “ha podido consumir alcohol durante el embarazo”, si bien precisa que ello no quiere decir que la gestante sea alcohólica. “Puede ser de consumo social, una cerveza con amigos, una tarde o noche tomando varias copas...”

¿Qué le ocurre al feto cuando la madre ingiere alcohol?

Pese a tratarse de un consumo casual, el alcohol constituye un veneno para el feto, motivo por el que Natividad Ruiz aconseja como prevención “el consumo cero” desde el primer momento de la gestación o incluso antes si se tiene la intención de quedarse embarazada.

Y es que como precisa la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal, el consumo de estas bebidas “pasa a través del cordón umbilical al cerebro del feto. Aunque se pensaba que el feto estaba protegido por la placenta no es así, el alcohol pasa directamente y lo que hace es destruir células del cerebro que está en crecimiento durante esa gestación. Es peligroso porque es una lesión cerebral que se produce es de por vida y produce trastornos”, ha alertado.

Las señales que pueden alentarnos de que nuestro hijo puede tener el 'síndrome de alcohol fetal'

Entre los síntomas que nos puede hacer sospechar de que nuestro hijo puede ser víctima de este síndrome destacan nacer con bajo peso, antes de tiempo y con un perímetro craneal más pequeño de lo normal. El problema es que las consecuencias van creciendo conforme avanza el tiempo.

“Son niños que les cuesta mucho calmarse cuando empiezan a llorar, cuando van creciendo hay retraso a la hora de andar, de hablar, de gatear... Al principio no le damos importancia. Son pequeñas alarmas que no quiere decir que el niño tenga ese trastorno, pero si se ha consumido alcohol pues son señales de alarma”, ha comentado Natividad Ruiz.

Alcohol

Ya durante la etapa escolar del niño, puede presentar retraso en el aprendizaje y se van diagnosticando otros trastornos como hiperactividad, TDH o falta de habilidades sociales.

Así es un día a día de una familia cuya hija tiene 'síndrome del alcohol fetal'

Como hemos comentado, Natividad Ruiz sabe bien de lo que habla. Su hija, a la que adoptó con un año y medio procedente de Rusia, parece este trastorno. Fue diagnosticada de 'síndrome del alcohol fetal', con 16 años, pero comenzó los síntomas se presentaron una década antes.

Diez años que su madre, Natividad recuerda como un verdadero calvario para la familia que a punto estuvo de romper su matrimonio: “Piensas que es un niño malo, que no obedece, que es un vago... y no es que no quiera, es que no puede, por eso hay que trabajar desde el positivismo con ellos, con sus fortalezas. Para nosotros las luz fue saber lo que tenía mi hija para desculpabilizarnos de lo que te dicen los profesores o quienes te dicen que no sabes educar a tu hija”, ha recalcado.

La presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal ha agregado que la fe cristiana le ayudó a fortalecer su matrimonio en estos momentos complicados: “Mi hija es una víctima a la que hay que ayudar desde sus fortalezas y no tachar a estas personas, darles todo el amor que se tiene. Necesitamos ayuda de las instituciones y de todo el mundo porque sino estos niños pueden acabar mal”, ha advertido.

Natividad descubrió por Internet el trastorno que padecía su hija, y que sufren el 50% de niños que son adoptados y un 5% de los hijos biológicos: “Al principio esa niña venía con retraso de crecimiento, no hablaba y lloraba sin parar. Pensamos que con cariño se resolvería y los primeros años la niña mejoró mucho, cogió peso normal, empezó a sonreír, porque en Rusia la conocían como 'la niña sin sonrisa', pero cuando a empezó a ir al colegio notamos que le costaba mucho aprender y memorizar. Yo pensé que era cuestión de más estudio, pero veía que aprendía algo y al día siguiente se le olvidaba todo. Los profesores pensaban que no estudiaba nada cuando no era así. Luego tuvo trastornos de conductas, parecía no obedecer... y empezaron los diagnósticos deTDH, trastorno de personalidad...”, ha recordado.