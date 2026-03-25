Darío Fernández, doctor: "Tomar ginseng puede ser peligroso, antes de tomar productos de herbolario, consulta siempre al médico"

El corazón es el órgano más trabajador del cuerpo, una bomba infatigable que moviliza 7.500 litros de sangre al día. Para saber cómo cuidarlo y conocer sus enfermedades más comunes, Carlos Moreno 'El Pulpo', en su programa Poniendo las Calles, ha entrado en la consulta del doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico, quien ha detallado las claves para mantenerlo sano.

El peligro de los remedios de herbolario

Una de las principales advertencias del doctor se ha centrado en el consumo de remedios naturales para tratar dolencias cardíacas. Aunque algunos productos de herbolario como el espino blanco o el té verde pueden ofrecer apoyo, el especialista subraya la importancia de la cautela. "Muchos interactúan peligrosamente con los medicamentos que estamos tomando", ha señalado, por lo que, antes de tomar una decisión, es fundamental consultar siempre al médico.

Muchos interactúan peligrosamente con los medicamentos que estamos tomando"

Alamy Stock Photo Herbolario Cal Noguer, Alt Urgell

Algunos productos están totalmente contraindicados. El doctor ha explicado que "el regaliz sube la tensión y facilita la retención de líquidos", mientras que "la hierba de San Juan también puede interactuar negativamente". Especialmente tajante ha sido con el ginseng: "Tomar ginseng puede ser peligroso con algunos medicamentos", ha afirmado, sobre todo para pacientes que toman diuréticos o betabloqueantes.

¿En qué consiste la insuficiencia cardíaca?

La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades crónicas que más preocupan. Según el doctor, se produce cuando el corazón "va renqueando, va funcionando cada vez peor, porque no puede cumplir las demandas que le hacen de riego". El músculo se debilita o se vuelve más rígido, perdiendo eficacia en su bombeo. Aunque no se cura, se controla, y es clave retrasar su empeoramiento.

Para ayudar a este "corazón fatigado", las recomendaciones son claras: seguir el tratamiento médico, prestar "mucha, mucha atención al sodio, sobre todo a la sal escondida", y, paradójicamente, mantenerse activos. El ejercicio suave pero continuo, como pasear, nadar o hacer yoga, "mejora los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca".

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La fibrilación auricular y otros trastornos

Otra de las patologías más frecuentes es la fibrilación auricular, un fallo en el sistema eléctrico del corazón que provoca contracciones "muy deprisa" e ineficaces en las aurículas. Entre los factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, el hipertiroidismo, la obesidad o la apnea del sueño, además de la edad, siendo más frecuente a partir de los 50 o 60 años.

Ante la pregunta de un oyente asustado por tener que someterse a una ablación auricular, el doctor ha transmitido calma. Ha explicado que la técnica, que busca quemar el foco de la arritmia, "tiene sus riesgos, pero son poco frecuentes, prácticamente mínimos". También ha aclarado que un "soplo funcional" no es una enfermedad, sino un ruido sin trascendencia, y que el "corazón de atleta" es una adaptación normal al deporte intenso, distinta de la miocardiopatía hipertrófica que causa la muerte súbita.

La prevención, como casi siempre, es la mejor herramienta. Salvo las enfermedades congénitas, la mayoría de problemas cardíacos se pueden prevenir. El doctor Fernández ha concluido recordando la importancia de "llevar un estilo de vida controlando los factores de riesgo" con una dieta balanceada, ejercicio diario, control de peso y evitando tóxicos como el tabaco y el alcohol, además de otros hábitos saludables que fortalecen el corazón.