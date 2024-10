El consejo de un reputado nutricionista para gastar menos aceite de oliva virgen extra y ahorrar dinero: "En el día"

El aceite de oliva ha sido un pilar en la dieta mediterránea, conocido por sus beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, en los últimos meses, su precio ha experimentado un notable aumento en España, lo que ha llevado a muchos consumidores a replantearse su uso diario.

Durante el último año, los precios del aceite de oliva han escalado, llegando a situarse en niveles que muchos consideran exorbitantes. En este contexto, el nutricionista Pablo Ojeda ofreció a Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles una serie de consejos para ahorrar en aceite de oliva sin sacrificar la calidad de los alimentos.

Mientras que el precio medio de un litro de aceite de oliva virgen extra solía rondar los 4-6 euros, algunos establecimientos han llegado a venderlo a 10 euros o más. Esta situación ha llevado a los consumidores a cuestionar la necesidad de seguir utilizando aceite de oliva virgen extra para todas las preparaciones.

Aceite de Oliva en el supermercado

A pesar de estos precios elevados, Pablo Ojeda defiende la importancia del aceite de oliva en nuestras cocinas. "Es el mejor producto que podemos tener en las casas", afirma. Sin embargo, reconoce que la creciente preocupación por el gasto puede influir en la decisión de compra de muchas familias.

Aceite de oliva virgen extra

"Entiendo que miramos el precio que tiene porque son unos cinco o seis euros más", señala, destacando que muchos consumidores sienten el impacto de este aumento en su presupuesto. Pablo Ojeda plantea en Poniendo las Calles un punto interesante: la comparación con otros gastos cotidianos.

"Después me tomo una cerveza que cuesta cuatro y eso me da igual pagarlo o no", explica, sugiriendo que a menudo priorizamos ciertos gastos sobre otros. Sin embargo, para aquellos que desean seguir disfrutando del aceite de oliva sin que el precio sea un obstáculo, el nutricionista ofrece alternativas más económicas.

Una de las opciones que recomienda es el aceite de orujo de oliva. Este aceite, que se obtiene a partir del orujo de las aceitunas, tiene un precio que puede ser menos de la mitad del aceite de oliva virgen extra. "Para hacer una fritura, como unas patatas fritas, es fantástico", asegura Ojeda.

Varios tipos de aceite en el supermercado

Además, el nutricionista menciona el aceite de girasol alto oleico como otra alternativa viable. "No es el mejor aceite del mundo, lógicamente, pero para un día funciona muy bien", aclara. Este aceite es apreciado por su estabilidad a altas temperaturas y su capacidad para resistir la oxidación, lo que lo convierte en una opción práctica para freír y cocinar a diario.

Un reputado nutricionista

Sin embargo, Pablo Ojeda subraya la importancia de reservar el aceite de oliva virgen extra para aplicaciones más crudas, como en ensaladas, aliños y platos donde su sabor y beneficios nutricionales puedan brillar. "Dejar el aceite de oliva virgen extra para cosas un poquito más crudas", es su consejo, lo que no solo permite disfrutar de su sabor característico, sino que también maximiza sus propiedades saludables.

Este enfoque no solo ayuda a los consumidores a reducir sus gastos en aceite de oliva, sino que también promueve una mayor conciencia sobre los diferentes tipos de aceites disponibles en el mercado. Al entender las cualidades de cada aceite, los consumidores pueden elegir el más adecuado para cada ocasión, optimizando así su presupuesto y mejorando su alimentación.