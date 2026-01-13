Antonio González (44) era el taxista más simpático de Cádiz y terminó en Hollywood: "Me lo ofreció y yo me atreví, cuando lo hice, me dijeron que si quería seguir dedicándome a esto"

Hay vidas que pegan giros de guion que superan cualquier película. Ese es el caso de Antonio González, el taxista más simpático de Cádiz que, gracias a su carisma, ha terminado trabajando en Hollywood. Su historia, contada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo', es un recordatorio de que el talento puede surgir en los lugares más inesperados, como puedes leer en la historia de este taxista de Cádiz.

Un pasajero, un guion y un giro inesperado

Un día cualquiera, un guionista irlandés se subió a su taxi. En apenas unos minutos, el pasajero vio en Antonio algo que vale oro: carisma, autenticidad y un talento natural que ni él mismo sabía que tenía. De aquel trayecto nació una amistad y, con ella, una oportunidad que le cambiaría la vida para siempre.

Esa oportunidad se materializó en su primer papel en la serie Top Boy, al que le siguieron escenas con el actor español Hugo Silva. Antonio recuerda cómo se gestó todo: "Me lo ofreció y yo me atreví". Tras ver su desparpajo, le dieron un consejo clave: "cuando lo hice, fue todo muy natural y me dijeron que si quería seguir o continuar dedicándome a esto, me tenía que preparar".

antoniogonzalezguerrero.com Antonio González

De aprender inglés en el taxi a la alfombra roja

Y vaya que si se preparó. "Desde ese mismo momento empecé a prepararme, sobre todo, a estudiar inglés, que aprendí solo, sin ayuda de nadie", relata. Fue un proceso duro y lento que requirió una dedicación absoluta: "le dedicaba diez horas todos los días, entonces, en el taxi todo era en inglés, en mi casa todo era en inglés y fue la única manera". Como él, otros taxistas viven historias curiosas en su vehículo.

No tardaron en llegar más papeles, pero también nuevos retos, como duros castings y monólogos grabados para que el actor Tom Hardy evaluara su capacidad interpretativa. Su trayectoria recuerda a la de otras estrellas como Harrison Ford, descubierto mientras trabajaba de carpintero, o Morgan Freeman, que no alcanzó la fama hasta pasados los 50.

antoniogonzalezguerrero.com Antonio González

Para Antonio, el esfuerzo merece la pena. "Cuando te dedicas a hacer algo que realmente te gusta, te cuesta todo mucho menos trabajo", afirma. Compara esta nueva etapa con sus trabajos anteriores y concluye que es un verdadero privilegio: "dedicarte a lo que te gusta y que te paguen por ello es un regalo".

Dedicarte a lo que te gusta y que te paguen por ello es un regalo"

Hace unos meses, este gaditano de 44 años, separado y padre de dos hijos, pisaba la alfombra roja de Nueva York. Formaba parte del elenco de Moo Blanc, una serie internacional en la que interpreta a un gánster llamado Kiko de la Cruz.

Rodando junto a los más grandes

Su carrera lo ha llevado a trabajar con directores como Guy Ritchie y a compartir escenas con estrellas de la talla de Pierce Brosnan, Tom Hardy o Helen Mirren. Aunque en el set se centra en el trabajo, la magnitud de la experiencia le golpea al volver a casa. Como le ocurre a otros compañeros de profesión, la suya es una vida de película.

Cuando llegas a casa dices, dios, esto es una locura"

Aunque reconoce que todos los actores con los que ha trabajado son increíbles, siente una debilidad especial por Helen Mirren. "Me impactó muchísimo. Su forma de hablar, de moverse, de transformarse en un segundo, era como que terminaban las escenas y tú decías, guau, increíble", confiesa Antonio.

Mientras tanto, sus hijos no pueden estar más orgullosos. El pequeño, fan de Marvel, no se cree que su padre haya trabajado con Venom, el villano interpretado por Tom Hardy. Por ahora, el taxi sigue aparcado; Antonio está centrado en rodar, seguir aprendiendo y aprovechar cada oportunidad que le brinda su nueva vida, demostrando que un simple viaje en taxi te puede llevar a donde menos te lo esperas.