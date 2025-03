El animal de Escandinavia que alerta sobre el difícil futuro de Doñana y sus humedales: "Por el cambio climático"

El Parque Nacional de Doñana, uno de los ecosistemas más valiosos y biodiversos de Europa, enfrenta una grave crisis ecológica que amenaza no solo su rica flora y fauna, sino el equilibrio de toda la región. Este pulmón natural, que ha sido escenario de una impresionante biodiversidad, especialmente en sus humedales, está viendo cómo especies emblemáticas como los gansos de Escandinavia ya no migran al sur de España. Según Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, "esas especies que antes hibernaban en el parque, se están quedando en los Países Bajos, en Francia o en Alemania". Este fenómeno es un reflejo palpable del impacto del cambio climático y la mala gestión del agua, que ha dejado a las marismas de Doñana al borde del colapso.

El telón de fondo de la crisis

Doñana ha sufrido durante más de una década una escasez de agua que ha tenido repercusiones devastadoras en su biodiversidad. El ecosistema acuático, que depende de la recarga natural de los acuíferos y de las lluvias, ha ido perdiendo su capacidad de regeneración. Según Eloy Revilla, "la situación actual no es buena", ya que "el cambio climático y la sobreexplotación de los acuíferos están afectando gravemente el hábitat de especies como las aves migratorias". Las lagunas temporales y permanentes de Doñana, esenciales para el ciclo de vida de muchas especies, se están secando debido a la falta de lluvias y el aumento de las temperaturas, lo que impide la llegada de aves como los gansos de Escandinavia, que antes encontraban en el parque su refugio invernal.

Este fenómeno tiene un impacto devastador en la biodiversidad del lugar, ya que los animales que dependían de estos hábitats se ven obligados a abandonar el parque en busca de un entorno más adecuado para su supervivencia. En palabras de Revilla, "hemos perdido la gran mayoría de las lagunas temporales, y las lagunas permanentes se han convertido en temporales". Este cambio, que podría parecer menor, tiene consecuencias a largo plazo sobre la vida silvestre que habita el parque, alterando los ecosistemas y poniendo en peligro especies ya vulnerables.

Un ecosistema en peligro de extinción

La marisma de Doñana, un ecosistema que depende de las precipitaciones y las escorrentías de los ríos, también está sufriendo los efectos de la crisis hídrica. La falta de agua ha disminuido la capacidad de la marisma para inundarse, lo que afecta directamente a las aves invernantes y a los procesos de reproducción en primavera. Según Revilla, "la marisma no se inunda, no hay aves invernantes y no hay reproducción". Esto demuestra cómo una alteración en los patrones de lluvia, combinada con la sobreexplotación de los recursos hídricos, está llevando a este ecosistema único al borde de la extinción.

Alamy Stock Photo Gansos en un patio de granja tradicional helado en el museo al aire libre Skansen, Estocolmo, Suecia.

Este proceso no es solo un problema local; tiene implicaciones globales, ya que Doñana es considerado un lugar crucial para la migración de aves en Europa. La desaparición de estos humedales podría significar la pérdida de un importante refugio para especies migratorias, afectando a toda la biodiversidad del continente.

El futuro de Doñana a largo plazo es incierto, y la amenaza de desaparición de las marismas podría hacerse realidad en un intervalo de entre 42 y 189 años, según algunos estudios. Este horizonte temporal, aunque amplio, subraya la urgencia de implementar medidas de conservación efectivas para garantizar la supervivencia del parque. Si no se toman acciones inmediatas para preservar el agua y restaurar los hábitats naturales, Doñana podría convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue.

Alamy Stock Photo Bandada de gansos comunes volando en formación de V, Suecia

A pesar de esta grave situación, las autoridades están tomando medidas para revertir la crisis. Revilla destaca que "los acuerdos entre el Gobierno central y el autonómico han sido muy positivos y han cambiado la perspectiva de Doñana a mejor". Sin embargo, aún queda mucho por hacer para asegurar la preservación a largo plazo de este invaluable ecosistema. La gobernanza y la gestión sostenible de los recursos hídricos serán claves para garantizar que el futuro de Doñana no sea tan sombrío como el que algunos temen.

Este proceso de adaptación es fundamental para que la región pueda seguir siendo un refugio para la biodiversidad europea. A través de investigaciones y de una mejor colaboración entre administraciones y científicos, Doñana podría tener una oportunidad para superar la crisis que enfrenta.