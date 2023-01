Vuelve a disfrutar del especial de Año Nuevo 'Pantalla Grande' de este 01 de enero

Los críticos de cine Jerónimo José Martín y Juan Orellana, el crítico de series televisivas Javier García Arevalillo y nuestro todólogo —porque de todo sabe— Cruz Delgado Sánchez, comenzamos este 'Pantalla Grande' de inicio del año entrevistando al productor, distribuidor y exhibidor de cine Adolfo Blanco, que será de una de las figuras claves del cine español en 2023.

Nacido el 3 de enero de 1963 en Aranda de Duero (Burgos), Adolfo Blanco es Licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el IESE. En la actualidad, es CEO de la productora y distribuidora A Contracorriente Films, y de Espectarama, gestora de los Cines Verdi de Barcelona y Madrid. Este año será noticia por los numerosos premios que recibirán películas distribuidas por él, como As bestas, de Rodrigo Sorogoyen —ganadora ya de los Premios Forqué 2022 a la mejor película española y al mejor actor (Denis Ménochet), y nominada a 17 Goya, 12 Medallas CEC y 10 Feroz—; Argentina, 1985, de Santiago Mitre —Premio Forqué 2022 a la mejor película latinoamericana, nominada al Goya y preseleccionada para el Oscar—; o Girasoles silvestres, de Jaime Rosales.

Además, este nuevo año consolidará el Barc. Film Fest Sant Jordi, la plataforma de streaming Acontra+ y la distribución en España de la serie The Chosen, una biografía de Jesús de Nazaret y sus apóstoles, que se ha convertido en todo un fenómeno mundial y que a Adolfo Blanco le ha valido el Premio Bravo 2022. Por lo pronto, hace varias semanas A Contracorriente recibió el Premio FECE-Cineinforme 2022 a la mejor distribuidora independiente de 2022.

Finalmente, también nos comentará algunas de las películas producidas por él y que se estrenarán durante 2023, como La contadora de películas, una coproducción con Chile, dirigida por la prestigiosa directora danesa Lone Scherfig (Italiano para principiantes), con guion de Hernán Rivera Letelier, Rafa Russo y Walter Salles —basado en la novela autobiográfica del primero de ellos—, e interpretada por actores de la talla de Daniel Brühl, Bérénice Bejo o Antonio de la Torre. Su estreno está previsto para noviembre de 2023.





A continuación, comentamos las películas más esperadas de 2023.

— Momias, de Juan Jesús García Galocha. 24-02.

— The Fabelmans, de Steven Spielberg. 10-02.

— El imperio de la luz, de Sam Mendes. 03-03.

— El hijo, de Florian Zeller. 03-03.

— Indiana Jones y el Dial del Destino, de James Mangold. 30-06.

— Elemental, de Peter Sohn. 14-07.

— Oppenheimer, de Christopher Nolan. 21-07.

— Barbie, de Greta Gerwig. 21-07.

— Dune. Parte 2, de Denis Villeneuve

— Wish, de Chris Buck, Fawn Veerasunthorn. 24-11. =

— Wonka, de Paul King. 15-12.





Y comentamos finalmente las series televisivas más esperadas de 2023:

— The Last of Us. HBO Max. 15-01.

— The Mandalorian, T3. Disney+. 01-03.

— Succession, T4. HBO Max. Primavera 2023.

— Invasión secreta. Disney+. 2023.

— Peacemaker T2. HBO Max. 2023.

— Solo asesinatos en el edificio, T3. Disney+.

— Euphoria, T3. HBO Max. Finales 2023 - 2024.

— Los cuentos de Dunk y Egg. HBO Max. 2023