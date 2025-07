Cuando escuchamos en el Evangelio a Jesús decir a sus discípulos que no teman ni se inquieten por lo que va a suceder, es imposible no pensar en el momento en que nos toca vivir, marcado precisamente por la incertidumbre y el temor. El obispo Erik Varden se ha referido en una reciente homilía a unas declaraciones de Peter Thiel, un empresario multimillonario que es además un analista perspicaz, en las que expresaba una y otra vez su profunda preocupación por la lentitud de los avances tecnológicos, por las tendencias sociales y la deriva cultural de este momento. Thiel, como su amigo Musk, que también expresa desasosiego, tiene dinero para comprar lo que quiera… y, sin embargo, parece angustiado. “El hecho de que los hombres más adinerados de nuestro tiempo, que encarnan lo que la mayoría consideraría una fortuna espectacular, experimenten una especie de desesperación cuando miran al mundo, me hace reflexionar, dice Varden, me desafía, como cristiano, a mostrar concretamente que deseo vivir de otra manera”.

El obispo Varden dijo todo esto en el marco de una peregrinación de los católicos noruegos a Selja, el lugar donde desembarcó Santa Sunniva tras abandonar el poder en tierras de Irlanda en el siglo X. “Ya no seré una esclava dominada por la ansiedad ante las cosas que mis enemigos pueden robarme o devorar con fuego, me declaro libre y me entrego al poder y cuidado de mi Señor, Jesucristo”, dijo antes de emprender la travesía. Y así se convirtió en la semilla del cristianismo en Noruega. Varden explica que esta mujer había adquirido la conciencia esencial que define al cristiano: la certeza de que la muerte ha perdido su aguijón y, por lo tanto, lo que importa no es tanto sobrevivir más o menos tiempo, sino vivir plenamente y con verdad la medida de nuestros días aquí en la tierra, y así estar preparados para entrar en la vida eterna”. La libertad de los santos… o la angustia de los multimillonarios.