Ucranianos que se refugiaron en España retornan a su país al no tener dónde vivir ni encontrar trabajo

Cuando se cumplen 250 días de invasión rusa en Ucrania, el objetivo de Moscú, de Vladimir Putin, es dejar a los ucranianos sin luz ni gas justo a punto de entrar en la peor estación del año para esta zona de la Tierra, con crudos inviernos de -4º durante el día y muchos menos durante la noche.

Ciudades como Kiev o Járson están sin luz ni agua desde ayer después de la lluvia de misiles rusos lanzados contra objetivos civiles en estas ciudades. Pero no es lo único que está dificultando la supervivencia de los ucranianos en los útlimos días. El sábado Moscú suspendía el acuerdo con Kiev para exportar el grano ucraniano como represalia al ataque sufrido por la flota rusa en el puerto de Sebastopol y del que Rusia culpa a un dron ucraniano.

La vida se hace muy difícil para quienes resisten sin abandonar su casa, su país, porque como recordarán, mujeres, niños y ancianos tuvieron que huir en febrero cuando se produjo la invasión, en los primeros días de esta cruel guerra. Muchos se refugiaron en España lo que nos ha llevado a preguntarnos en 'Mediodía COPE': ¿Cómo están los ucranianos que se refugiaron en España?

Pues ocho meses después, muchos han vuelto a Ucrania, otros se han visto obligados a buscar otro destino y algunos se han visto obligados a quedarse porque “nos hemos quedado sin casa allí”.

¿Por qué se van muchos de ellos de España? Hay distintos factores, pero entre los principales están el no poder alquilar una casa por culpa de los requisitos que les piden como llevar un año viviendo en España y, evidentemente, no llevan ese tiempo y, en segundo lugar, porque se les exige un contrato que muchos no tienen porque no han podido encontrar trabajo por culpa de no hablar el idioma.

O volver a Ucrania o encontrar otro destino

Tales dificultades han llevado a muchos de ellos a retornar, pese al peligro que ello supone, a Ucrania. Es lo que tuvieron que hacer los padres de Anastasia Lbova, enfermera que ha dejado el trabajo para atender a sus compatriotas en la Fundación Madrina.

Anastasia ayuda a otros ucranianos "con alimentos, sobre todo para niños, para bebés, buscando empleos, repartiendo juguetes para que se sientan bien", cuenta en Mediodía COPE, por lo que es reconocida entre sus compatriotas como un ángel de la guarda.

"La mayor urgencia que tienen es el alojamiento y trabajo porque sin trabajo no pueden alquilar piso, ese el principal problema porque tienes que vivir en España más de un año y tener una nómina de tres meses", le explica a Pilar García Muñiz.

"Tenemos 600 familias en nuestra base de datos. La mayoría quiere volvese a Ucrania porque es muy duro vivir en otro país sin trabajo, sin saber el idioma y, además, la mayoría que son mujeres tiene a sus hombres en Ucrania. Además, a veces encuentran trabajo, pero no encuentran alojamiento, y por eso se vuelven a Ucrania o se marchan a otros países".

"No sé cómo van a sobrevivir mis padres este invierno"

Los padres de Anastasia volvieron a Ucrania porque no se adaptaron a nuestro país. "Mi familia está en Ucrania, mis padres, mis abuelos, mi hermana pequeña, viven en Kiev y es dificil contactar con ellos porque se han quedado sin luz y sin agua".

Para Anastasia el futuro de ellos es muy incierto "no sé qué quieren hacer porque ellos estuvieron aquí durante tres meses y se volvieron a Ucrania porque esto les resultó muy difícil, no sé qué van a hacer ahora, no sé cómo se va a poder sobrevivir allí en el invierno sin calefacción y sin luz y sin agua".