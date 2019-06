Los entresijos de la boda en la que “apareció” Hacienda para embargarla

Lo que le ha ocurrido a esta pareja de 39 y 43 años de Badajoz es cuanto menos de película. Ocurrió el 1 de junio, durante la celebración de su boda dos hombres se personaron y presentaron como personal de la Agencia Tributaria, habían ido a embargar su boda según sus palabras.

En un primer momento los novios pensaron que todo se trataba de una broma de sus amigos. Los técnicos de Hacienda buscaban a la empresa de catering que la pareja había contratado, esta empresa debía dinero a la Agencia Tributaria y no podía hacer frente a sus deudas.

La pareja, ajena a todo esto, asistió asombrada a la situación que estaban viviendo en plena celebración. A partir de ahí todo falló, no hubo tarta, champán o baile, baile que tuvieron que interrumpir para que la novia hablara con la Guardia Civil en el aparcamiento. En 'Mediodía COPE' hemos hablado con el entorno de la pareja que ha preferido no hacer declaraciones ante el revuelo de la noticia. Para ellos se estropeó el evento y sufrieron daños morales de los que no se van a recuperar.

¿Por qué se hizo en plena boda y no en otro momento?

Carlos Cruzado, él es el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) y ha contado en 'Mediodía COPE' que en este caso la Agencia Tributaria no sabía quiénes eran los clientes: "La Agencia Tributaria no tenía constancia de quiénes eran los clientes y se presentó en el establecimiento para comprobar y notificarlos, la diligencia de embargo no iba dirigida contra ellos sino contra la empresa". "Es cierto que estas gestiones hay que hacerlas con la mayor prudencia posible, algún malentendido hizo que se desataran los nervios" finalizaba.

¿Qué buscaban?

Como explica Carlos Cruzado, en este caso se buscaba a la empresa de catering cuya figura es de deudor tributario al que ya se les realizó las gestiones de cobro previstas en la norma, entre ellas el embargo de créditos: "Cuando ya se les ha embargado las cuentas y no es suficiente para hacer frente a la deuda, el segundo paso es el embargo de créditos con clientes de la empresa, a partir de ahí los ingresos no se les hace a la empresa, se hacen en el tesoro" aclaraba el Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.