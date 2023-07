La sorprendente decisión que han tomado unos novios de Granada para el 23J: "Vaya papeleta"

Javier y Pilar han entrado en la cuenta atrás para darse el “si quiero”. Quedan tan solo unas horas para festejar su boda, justo el día antes de que se celebren las elecciones generales del 23J. Por eso, en vísperas de esta fecha tan especial, Javier ha querido compartir en 'Mediodía COPE' su inesperada decisión para el 23J. No te pierdas el siguiente audio, para saber de qué se trata.

El mismo día que Luis se estaba probando el chaqué de su boda, Pedro Sánchez convocó elecciones. En ese momento se le vino el mundo encima. Tanto tiempo planificando este día, cuidando todo al mínimo detalle para que todo el mundo pudiera asistir y compartir con ellos este día tan especial.

Y es que aunque gran parte de su familia es de Granada, también viene gente del País Vasco. Por lo que muchos tenían sacados billetes y alojamiento para el gran día, y acompañar a Luis y a Pilar en este día tan especial.

Los invitados

Pero lo cierto es que las elecciones han afectado directamente en la boda de Luis y Pilar. Sin ir más lejos a la novia le había tocado formar parte de una mesa electoral. Algo que pudo reclamar y, evidentemente, se libró.

Otros familiares cercanos, que viajaban desde el País Vasco, también lo alegaron y pudieron evitar conformar la mesa este día. En total han sido 4 los familiares que han podido librarse.

Pero los amigos de Luis no han tenido tanta suerte. 3 amigos suyos, de Granada, son suplentes de mesa. Y aunque no son titulares, puede tocarles quedarse todo el día si alguien no se presenta. Lo cual es una faena si tenemos en cuenta que la tarde anterior comienza la fiesta hasta que amanezca el domingo. Escucha el tema al completo en el siguiente audio:

Voto por correo

Precisamente por eso hay muchos familiares de Luis y Pilar que solicitaron, en cuanto se convocaron las elecciones, el voto por correo. Algo que, tal y como comentaba Luis, era previsible. Y es que, según los últimos datos, el voto por correo ha batido cualquier récord.

Más de 2.461.284 personas han votado por correo en España, un voto que, por cierto, no se reparte de manera uniforme en las comunidades autónomas, y que muestran claras diferencias entre los territorios del país, que van más allá de lo esperable en función de su población.

En un comunicado, Correos ha incidido en que, a la espera de los datos definitivos, este número de votos por correo representa ya la cifra más alta de voto postal registrada en la historia de la democracia española, lo que “demuestra el éxito en la gestión del voto por correo”. El dato ha superado en un 81% la cifra más alta que se había registrado hasta el momento en unas elecciones, que se había dado en las generales del año 2016.

