¿Te toca estar en una mesa electoral? Estas son las excusas más recurrentes para librarse de acudir el 23-J

Seguro que más de uno ha abierto en estos días varias veces el buzón de casa desde que empezó el sorteo para conformar las mesas electorales para el próximo 23 de julio, esperando no encontrar ninguna carta. Mañana miércoles se cierra este sorteo en todos los ayuntamientos y la notificación a los elegidos se realiza en un plazo de tres días, así que como mucho, el 1 de julio la incógnita deber estar resuelta.

Algunos se han llevado ya el disgusto, como Beatriz, que desde el pasado sábado ya sabe que le ha tocado ser segunda vocal. Aunque es suplente y no tiene que quedarse en la mesa, debe presentarse a las ocho de la mañana en el colegio electoral. Algo que ha estropeado sus planes, pues tenía justo ese fin de semana una boda de unos amigos. “Es el sábado por la noche, no me podría venir de vuelta tan tarde con los niños, así que nos íbamos a quedar a dormir”, explica Beatriz. Ahora tendrá que cancelar la casa que había alquilado y ya ha avisado a los novios de que seguramente no podrá asistir.

Aún así, Beatriz se ha puesto en contacto con la Junta Electoral de su zona para exponer su situación. Sin embargo, al no ser familiar directo de los novios, seguramente no tenga mucho éxito a la hora de apelar. Así lo confirma Arturo Valdés, presidente de la Junta Electoral de Zona de Motril (Granada). “Es difícil que se pueda librar si no tiene una relación de parentesco de primer o segundo grado, es decir, un hermano, un hijo, o un nieto”. El presidente precisa que “hay una instrucción, la 6/2011, que diferencia entre causas personales, causas familiares y causas profesionales como motivo para excusarse de la mesa electoral. Son muchas las razones que se dan, ya lo son normalmente, imagínate un 23 de julio”.

¿Cómo y quién me avisa de que me ha tocado ser miembro de una mesa?



Normalmente la notificación de que has sido elegido para formar parte de una mesa electoral suele llegar mediante carta certificada, pero existen otros métodos, sobre todo en aquellos casos en los que no se ha localizado a la persona en su domicilio. “También la Policía Local puede buscarte en tu trabajo, e incluso algunos ayuntamientos ya designan a funcionarios como notificadores, es decir, personas que van buscando por cada localidad para poder notificarte que estás en una mesa electoral”, explica Valdés.

De todas formas, si no se localiza a la persona, lo normal es que se deje una notificación en el buzón, como cuando se recibe cualquier otro correo certificado, o se hacen varios intentos hasta dar con él o ella. “No suele ser habitual no localizar a la gente”, afirma el presidente de la Junta Electoral, que asegura que de un modo u otro se consigue que a todos los seleccionados les llegue su notificación.

Las bajas y el cuidado de los niños, las excusas que más se repiten

Aparte de celebraciones, como las bodas que comentábamos antes o las primeras comuniones en los anteriores comicios del 28 de mayo, las excusas más frecuentes suelen ser una baja médica o estar al cargo de los hijos. Arturo Valdés recuerda que cualquiera que tenga que estar cuidando de hijos menores de 8 años está exento de presentarse en una mesa electoral, siempre y cuando el otro progenitor no puede hacerse cargo.

Otra justificación que reciben en las diferentes Juntas Electorales es la de personas que alegan que no saben leer ni escribir. “No tenemos forma de verificarlo en tan poco tiempo, entonces nos lo tenemos que tragar”, apunta Valdés.

Todo lo que tienes que saber sobre las mesas electorales del 23J



¿Cuál es el plazo que tengo para alegar?



En el caso de estar fuera de viaje en la fecha de las elecciones, el presidente de la Junta Electoral recuerda que el único supuesto en el que la persona quedaría exenta de ser miembro de una mesa es si dicho viaje fue contratado con anterioridad a la convocatoria de las elecciones, es decir, antes del 29 de mayo, y además ya se haya pagado en su totalidad o en parte.

¿Cómo presentar una alegación si no puedo estar en una mesa el 23-J?

A partir de la fecha en la que se ha recibido la notificación para ser miembro de una mesa electoral, existe un plazo de 7 días hábiles para presentar alegaciones y que la Junta Electoral de Zona decida en un plazo de unos 5 días si la excusa aportada es válida o no. Se puede hacer mediante correo electrónico, como comenta Arturo Valdés, donde es posible que se solicite más documentación y se puede incluso resolver por esa misma vía.

“Tenemos siempre avalanchas de excusas”, asegura el presidente de la Junta Electoral de Motril, que espera que en esta ocasión será mayor al ser “una fecha mala” con mucha gente fuera de su domicilio habitual, ya sea por vacaciones o por estar teletrabajando desde otro lugar.