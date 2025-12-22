"Ha sido una mala elección llevar a Gallardo como candidato en Extremadura; ganó las primarias, pero hay veces que el secretario general no es el mejor para ser el cabeza de lista"

La crisis en el PSOE de Extremadura se ha intensificado tras la debacle electoral del este domingo. En la cita electoral, los socialistas perdieron 10 diputados respecto a las elecciones de 2023, en una región tradicionalmente socialista.

Tras los resultados, muchas voces apuntan a la dimisión del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que se podría producir este mismo lunes. Una de las voces más críticas con el candidato ha sido la del también socialista Miguel Ángel Morales, presidente de la diputación de Cáceres, que ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para analizar la situación.

Una dimisión "razonable y necesaria"

Preguntado por la posible renuncia de Gallardo, Morales ha afirmado no tener confirmación oficial, aunque ha asegurado que le parecería "razonable". "Yo ya lo he dicho, yo creo que en política, cuando los ciudadanos hablan, todos tenemos que aceptar lo que decidan", ha señalado.

Para el presidente de la diputación cacereña, los resultados son "una evidencia" de un tremendo, tremendo fracaso que, según él, "algunos ya lo veníamos anunciando". Morales ha insistido en la necesidad de tomar decisiones, argumentando que "el partido está por encima de los personalismos".

En su opinión, cuando un político no cuenta con el respaldo ciudadano, "te vas a tu casa y dejas a otro compañero o compañera". Tras la dimisión del secretario regional, ha añadido, lo lógico sería nombrar una gestora para "intentar reorganizarlo y volver a conseguir la confianza de los ciudadanos".

El "error" en la elección del candidato

Al analizar las causas de la derrota, Morales ha apuntado directamente a una mala elección a la hora de nombrar al candidato. Aunque ha recordado que Miguel Ángel Gallardo ganó dos procesos de primarias, ha matizado que lo hizo con "muy pocos votos" en comparación con la población de Extremadura.

"Hay ocasiones que el secretario general no es el mejor para ser el cabeza de lista, y mucho más en las circunstancias que rodeaban a Miguel Ángel Gallardo por todos los líos que hubo en los últimos tiempos", ha sentenciado.

El dirigente socialista ha recordado que él mismo advirtió en un comité regional de que "debíamos buscar a alguien que representara lo mejor del Partido Socialista".

Al ser preguntado por la situación procesal del candidato, Morales ha subrayado que el comportamiento ético tiene que ser algo fundamental en la política y que los responsables públicos deben tener "unos estándares de comportamiento que tienen que ser mucho más impolutos, más claros, más transparentes que cualquier ciudadano normal".

El comportamiento ético tiene que ser algo fundamental en la política"

La sombra de la corrupción nacional

Finalmente, sobre la posible influencia de los casos de corrupción que afectan al PSOE a nivel nacional, como los que involucran a los exsecretarios de organización Ábalos y Santos Cerdán, Morales ha considerado que, "al menos, no ha contribuido para bien".

Ha reconocido que estos "comportamientos reprochables e injustificables de determinados excompañeros, evidentemente, también perjudican a la organización". Por ello, ha concluido haciendo un llamamiento a "expulsar cuanto antes a toda esta gente que está haciendo un daño terrible", sentenciando que "cualquier sinvergüenza tiene que salir cuanto antes del partido".