La receta para conseguir una sandía de 90 kilos: "Ilusión, trabajo y buena tierra"

Durante las fiestas de San Bartolo se celebra el concurso de sandías y melones. Es una tradición de la que ya van 57 ediciones con un rey de la competición, Antonio González Casillas, un jubilado de 74 años, que ha ganado seis de los últimos siete años. Una auténtica hazaña. Lo consiguió después de presentar una sandía de 90 kilos. Pero este año no ha sido la más grande de España. El récord de un navarro le ha superado por 800 gramos.

Por tan solo unos gramos Antonio se quedó a las puertas de ese récord, aunque promete intentar superarlo el próximo año. “Lo intentaré pero es muy difícil”, explica en 'Mediodía COPE' aunque recuerda que en su primer récord -con 85 kilos de sandía- nunca se imaginó que fuera a quitarle la marca a un señor de Cáceres que lo ostentaba desde hacía años.

Pero la historia puede ser aún más extraordinaria. Antonio domina el concurso hasta el punto de copar el podio. Además de la de 90 kilos, este jubilado villanovense presentó otra de 88 kilos y 500 gramos y otra de 87 kilos y 600 gramos. La segunda también batió el anterior récord que tenía el mismo Antonio. “Sabíamos que teníamos buenos ejemplares pero hasta que no la cortas y la pesas, no sabes lo que vas a tener”.

“Un huerto requiere mucha constancia, tener tiempo y que te guste y tiene sus sacrificios”. Y por supuesto la tierra es importante. “La mía es buena”, reconoce.

Pero todo ese esfuerzo, además de un premio de 200 euros por ganar y de otros 300 euros por superar el récord, no cuesta tanto cuando lo que se hace con ilusión. “El campo me ha gustado siempre, me dediqué a otra profesión pero ahora que soy jubilado tengo mi huerto”.

La receta del éxito de Antonio está clara: ilusión, trabajo y la buena tierra extremeña.