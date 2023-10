La propietaria de un kiosko de Santiago confiesa qué político histórico iba a comprarle: "Llegaba..."

El kiosco de Toural se encuentra en una de las calles históricas de Santiago de Compostela, en la Rúa Nueva. Es de los antiguos, de estilo modernista, de esos que te quedas mirando por lo bonito que es. Además, se trata de un kiosco con solera. Desde 1899 está en el corazón de la ciudad, aguantando frío, lluvia, incluso una guerra civil.

Lo único que ha podido con el kiosco ha sido la prensa digital. Su dueña es Ana Veiga y ya no puede más. El 20 de octubre echa el cierre definitivamente y no vende apenas periódicos, ni revistas y, por tanto, las cuentas no salen por ningún lado. Hace dos años que se jubiló y le cedió el testigo a su hija Eva. Pero el negocio no ha podido remontar la situación desde hace años.

A sus 40 años, la hija se ha tenido que buscar otro trabajo y ahora que lo ha encontrado, las dos han puesto fecha al cierre de este negocio familiar en el que llevan cerca de 30 años trabajando. En 9 días ya no habrá más prensa en el kiosco de Toural. Cierra el último kiosco centenario de Santiago de Compostela.

Lo que no ha podido más de un siglo lo ha conseguido internet, Ana Veiga, su propietaria, explicaba en Mediodía COPE que "habíamos decido echar el cierre a final de año, desde el 2012, las cosas no iban bien, cada vez menos, en ese año le dio un derrame cerebral a mi marido y la cosa fue abajo y si las cuentas no te dan, tienes que comer". "Mucha gente, sobre todo de Andalucía, me dicen que es muy bonito, me da mucha pena, pero las cosas, cuando las tienes que hacer, las tienes que hacer".

El kiosco ha tenido la visita de personajes ilustres

Los domingos era tradición, se compraba el periódico por la mañana en el kiosco del barrio y los clientes se lo llevaban a casa para leerlo tranquilamente. Están tristes al igual que los propietarios, "llevamos una vida allí y al final mantenemos el contacto directo todos los días, no quedan muchos kioscos en Santiago", decía Ana. Es una profesión sacrificada porque hay que madrugar mucho, pasar frío para vender los periódicos.

Además, el kiosco ha tenido clientes muy conocidos, actores y políticos como Fraga, "me preguntaba siempre por mi madre y yo le decía, usted se equivoca, era, mi cuñada Paula, la que estaba aquí, hasta que fui yo. Llegaba con una mujer guapísima". Son 100 años de historia los que tiene el kiosco y los recuerdos y la cantidad de historias que tienen acumuladas son tremendas.