Carlos Carrizosa: "Cuando Sánchez tenga que elegir entre que presida Illa o su silla; va a elegir su silla"

Pasa este miércoles por los micrófonos de 'Herrera en COPE' Carlos Carrizosa; candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat. Respecto a cómo está viendo la campaña, indica que "hicimos el último debate televisivo y yo saco siempre la misma sensación, la sensación de un PSOE que está desesperado por obtener los apoyos del separatismo. Y un separatismo que revolotea alrededor de la yugular palpitante de Illa y Sánchez".

Ellos saben que pueden conseguir lo que quieran, dice Carrizosa, porque tienen de 'rehén' a Sánchez.

Ciudadanos cuenta con 6 diputados y las expectativas de su partido son "que tenemos entrada, en la provincia de Barcelona por lo menos. Quiero recordar a todos los oyentes que dudan de cómo votar. Les recuerdo que en 2006 no nos daban entrada y en 2012, 2015 y 2017 no nos daban la magnitud de escaños que sacamos. Por tanto, en las encuestas hay un voto oculto para Ciudadanos que luego siempre se manifiesta".





Cree Carrizosa que los independentistas "ven al gobierno débil y ahora van a por el referéndum. Yo me pregunto ahora cuántos votos va a costar este referéndum. Intentan pasar por constitucional la amnistía. Ellos quieren sacar lo máximo, que es ese referéndum que es un problema de primera magnitud y el premio de consolación son los presupuestos de Cataluña. Así, mantienen sus sueldazos. Es mucho dinero en una administración, reparten mucho".

Y si Puigdemont se presenta el último día de campaña, ¿Puede ser detenido? Responde que sí lo cree y que en Cataluña "lo que importa es, entre tanto, manejar el presupuesto. Junts podrá distinguirse de su rival. Aquí pasa algo muy particular. El candidato socialista, aunque ganara, Puigdemont ya ha dicho que no quiere que sea presidente. Y cuando Sánchez tenga que elegir entre dejar que sea presidente Illa o su propia silla; va a elegir su silla. Illa no va a poder ser presidente y los votos que vayan a Illa puede que vayan a Puigdemont".





Un referéndum "no moviliza el constitucionalismo y es un problema político de primera magnitud", insiste Carrizosa en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Desde Ciudadanos, la campaña se ha centrado en detener a Illa y a Puigdemontporque "nuestros votos van a frenar a Puigdemont y a Illa, si no, tendremos un negro futuro".

"Cataluña está atascada"

En el Parlament hay 135 diputados "y lo único que defendemos la unidad de España son Vox, PP y Ciudadanos. 20 de 135. Y en estas elecciones no aspiramos a mucho más porque gran parte del voto está cautivo de un PSOE que traiciona a sus electores. Muchos votarían a Ciudadanos y nos cuesta convencerlos. La gente está difícil de remover en Cataluña. Ese es el problema".

Cataluña está atascada, denuncia Carrizosa, "y es como una alineación astral contra las grandes inversiones, el movimiento económico y la riqueza. Aumentan los impuestos, acusan a Madrid de dumping fiscal. Pero cuidado. Porque esa forma de hacer política populista ahora también se nos traslada a la influencia que tenemos en el Congreso y a un Sánchez que está tragando con todo esto".

Por último, dice que tiene la sensación de que "Ciudadanos nació en Cataluña. Y que somos muchos más duros de pelar de lo que la gente cree. Por eso, vamos a estar ahí. Hemos podido cometer errores, pero todo el mundo sabe que jamás hemos traicionado nuestros valores, que son los principios de muchos catalanes. Y orgullosos como catalanes, españoles y europeos. Les quiero decir que esa falta de traición no la vemos en el PSC ni en un PP".





Así pues, reivindica que su partido no cambiará de posición.