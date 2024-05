El primer sonido del día de Carlos Herrera: el martes negro para Álvaro García Ortiz por Delgado y Ayuso

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el martes negro para Álvaro García Ortiz por Delgado y Ayuso.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Confío en que todos ustedes estén bien. Son las 06:00. Son las cinco en Canarias de este miércoles 8 de mayo. Un día en el que esperan cielos despejados en toda España. Quizá. Bueno, Cantábrico y Pirineos, quizá Baleares. Verán algo. Nubes, tormentas y las temperaturas. Bueno, poquito a poco. Subiendo, acercándose a lo normal de un mes de mayo".

"Bueno, vamos a ver. Hay días en los que mejor no levantarse y de la usted lo dicen por usted porque está malísimo. Se nota. La voy a correr. No, no se preocupe. Eso es lo de menos. No hay días en los que todo se pone en contra. ¿Verdad? Para hacerte la vida imposible. Pero desde luego, mucho más difícil tu circular por las cosas".

"Y eso es lo que le pasó ayer a este personaje con tan poco crédito, con casi les diría poca dignidad, desde luego atrabiliario y arbitrario como pocos, que se llama Álvaro García Ortiz, que por demás es fiscal General del Estado. ¿Ustedes se acuerdan de aquel dicho de menos mal que nos queda Portugal?".

"Bueno, pues lo vamos a cambiar por un menos mal que nos queda un tribunal porque afortunadamente, afortunadamente, la justicia es la última barrera que nos va a proteger de los desmanes de Pedro Sánchez y de aquella gente a la que Pedro Sánchez nombra comisario político de algo, como el fiscal General".

"No es un fiscal general y es como el resto de gente que rodea a Sánchez, un sectario, un sectario, un comisario político que además colabora en esa idea que acaricia el sueño húmedo de Sánchez, que es el asalto a la justicia. Para ese salto a la justicia que pone gente como Don Alvarone allá donde pueda".

"Pero como les digo, ayer de repente llega un día malo y todo va en tu contra. ¿Cuánto durará o cuánto estará en su cargo Álvaro García Ortiz? Pues no lo sé, porque tiene la cara de feldespato y porque tiene a Sánchez, que también la tiene. Pero es como lo mismo que le ha pasado a Marlaska".

"Reprobado por las cámaras, por todos los escándalos habidos y por haber en contra prácticamente todos los cuerpos a los que dirige una camarilla y sin embargo, ahí lo tienen. Resistencia y desahogo. ¿Bueno, qué le pasó ayer? ¿Y por qué suelto toda esta perorata acerca del fiscal General del Estado?"

"Bueno, el fiscal general ya venía de que el Supremo. Menos mal que nos queda un tribunal le acusará de desviación de poder cuando otorgó la categoría de fiscal de sala a su amiga Dolores Delgado, que era su ex jefa, cuando la ministra de Justicia y que era su ex jefa cuando estaba en la Fiscalía General del Estado y que le dejó el cargo al un enchufe que Don Alvarone agradeció nombrandola fiscal de Sala, cosa que no le correspondía".

"Y ese varapalo ya le tendría que haber hecho dimitir, como también debería haberse marchado por vergüenza torera cuando Sánchez presumió en una entrevista de que él controlaba la Fiscalía. Bueno, pues llegó la doble jornada de ayer, que tampoco le va a quitar de la plaza. Bueno, parece, no sé. De repente, un buen día de estos se derrumban o a lo mejor se derrumba el que lo nombró o algo parecido".

"El primer varapalo ha vuelto a tener como protagonista a Dolores Delgado y como ejecutor al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Por varias razones. Primero, primero, porque ya el Supremo en su día dijo que la señora Delgado no podía ser fiscal de sala y este la quería colocar en la sala de lo militar del Supremo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pero después porque dice el Supremo hay un conflicto de competencias, una especie, como lo podría decir no debe ser o no puede ser la señora Dolores Delgado. Fiscal de esta memoria democrática porque es pareja de Baltasar Garzón, el juez que expulsaron de la carrera judicial por prevaricación, que es abogado en cuestiones relacionadas con la memoria democrática".

"Lo que llaman memoria democrática ya saben ustedes meterse en todo lo relacionado con los huesos, crímenes de la Guardia Civil, dictadura de Pinochet en Chile y todas esas cosas. Claro, tú como fiscal tienes que tratar sobre un negociado al que también se dedica tu pareja como abogado. Eso es un conflicto de intereses".

"Así que bueno, el Supremo le dice oiga, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática no puede ser. Pero este bueno, ha pasado por la televisión pública para hacerse la víctima y dejar que el que el Supremo le tiene manía".

"Bueno, es que el Supremo se está poniendo muy picajoso. Nunca habían puesto tantas pegas a los nombramientos de un fiscal general. No, perdóname, es que nunca a un fiscal general se le había ocurrido ser tan desvergonzado en los nombramientos como tú. Esa es la diferencia".

"Vamos a ver, no contento con eso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también le da una segunda colleja a Don Álvaro. Esta vez a cuenta del follón que ha montado para evitar que la Fiscalía se posicionará a favor de admitir la querella presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía por haber filtrado sus comunicaciones privadas".

"Un follón que llevó a una fiscal presionada a convocar a la Junta Fiscal que provocó la división de la propia Junta y que terminó con la mano derecha de García Ortiz, imponiendo que la Fiscalía se pronunciara en contra de la admisión de esa querella. Coge el superior de Justicia de Madrid y sí, admite la querella. Y luego ya veremos si la querella sigue adelante".

"Pero es una desautorización de nuevo del fiscal general del Estado Vasco de No deberían ser muy sólidos los argumentos para decir que no había que admitir la querella que trabajó García Ortiz y todos los suyos, el ajuste fiscal, con lo cual ha quedado una vez más muy mal, muy mal".

"Teniendo en cuenta que él mismo se vino arriba, asumió en primera persona la responsabilidad de la filtración de las comunicaciones privadas. Bueno, pues a ver qué pasa con este tipo. Hoy, por cierto, el pleno del Senado va a reprobar a García Ortiz, pero conociendo al personal del programa, como Marlaska, por uno le entra y por otro le sale".