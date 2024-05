Manolo Lama compara la etapa de Luis Enrique en el PSG con otro fracaso anterior: "Tiene tics"

Luis Enrique Martínez lamentó la eliminación del PSG en las semifinales de la Liga de Campeones. Lo hizo desde la sensación de que no fueron eliminados con justicia frente al Borussia Dortmund, y de al equipo le faltó precisión de cara a gol.

Cree que el conjunto germano no fue superior ni en el partido de ida y en el de vuelta: "Es un momento triste en el deporte cuando pierdes y sobre todo de esa manera. Felicito al Borussia, ha hecho una Champions destacada y en los dos partidos ha competido muy bien. Hemos hecho seis palos en total, 31 disparos a puerta hoy y no hemos marcado un solo gol, algo prácticamente imposible de creer", explicó en declaraciones post-partido en Movistar.

"No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, el resultado es el que es y les felicito y les deseo lo mejor para la final y nosotros, a recuperarnos del mazazo", añadió Luis Enrique, que recordó que así es el deporte de alta competición. "Intentaremos levantarnos lo antes posible para la siguiente oportunidad", finalizó.

Los tics de Luis Enrique, según Manolo Lama

Parte del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE sirvió para analizar las conclusiones que sacó Luis Enrique tras quedar eliminados de la máxima competición continental de clubes.

Luis Enrique Martínez, junto Brandt y Marquinhos durante el PSG - Dortmund de Champions. CORDONPRESS

Manolo Lama alabó el lado bueno del entrenador asturiano: "Luis Enrique, a mí me gusta cuando pierde porque tiene fair-play. Cuando pierde, Luis Enrique asume la derrota en primera persona, cosa que no hacen todos los entrenadores", comentó antes de analizar el lado 'menos bueno': "Pero tiene tics que me recuerdan mucho a cuando 'palmamos' contra Marruecos", dijo en alusión a la derrota de España en la tanda de penaltis frente al combinado marroquí en el pasado Mundial de Catar.

"El PSG, salvo los últimos veinte minutos, era el parabrisas: derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y Luis Enrique tiene la manía, y en esto se parece a Xavi, de tirar de datos", comentó.

El principal dato que comentó Luis Enrique tiene que ver con la nada desdeñable cantidad de lanzamientos que se fueron contra los palos: dos en la ida y cuatro en la vuelta.

Contra el criterio de otros comentaristas, Lama cree es un error que Luis Enrique se sustente en los datos para justificar lo sucedido en semifinales: "¡En esos datos no puedes sujetarte porque has 'palmado'!", criticó. "El día que el Real Madrid ganó al City, ¿qué dijimos? Heroico, impresionante, defensivamente increíble, maravilloso. Pues eso es lo que ha hecho el Dortmund. Entonces, no escuché a nadie hablar de lo que decían los datos del Manchester City".

Además, para Lama "los tiros al palo del PSG son en los últimos 20 minutos. Durante 70, el PSG ha hecho el parabrisas", volvió a comentar.

El análisis de Lama tuvo el visto bueno de Siro López, que puntualizó que a él, "la primera parte" del PSG - Dortmund "sí me ha recordado al España - Marruecos", del pasado Mundial.

Lo que Luis Enrique dijo al caer contra Marruecos

Cuando la selección española de fútbol cayó eliminada en el Mundial de Catar contra Marruecos, Luis Enrique Martínez, al igual que en el PSG, se quedó con la superioridad que percibió de su equipo frente a su rival.

Luis Enrique, seleccionador de España





"El fútbol es un deporte maravilloso pero con una connotación de que un equipo puede ganar sin merecer ganar. Hemos dominado el juego completamente aunque nos habría gustado generar más", comentó.

Insistió en ese mensaje pese a no querer poner una nota númerica para valorar la participación del combinado español en aquella cita: "No pongo ninguna nota, aunque hayamos sido superiores, el fútbol no sabe de justicia. Lo hemos dominado y controlado. La nota ponedla vosotros", dijo entonces a la prensa.