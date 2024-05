Los médicos denuncian inacción por la consejería de Salud en materia de agresiones: "2 de 53"

Cantabria registró un total de 306 agresiones a sanitarios en 2023, que son un 21,4% más que en 2022, según los datos de la reciente memoria sobre agresiones a profesionales sanitarios en la región. Según estos datos, la mayoría correspondieron a médicos, se produjeron en Atención Primaria y fueron cometidas por pacientes. Además, el 78% fueron a mujeres y el 22% a hombres.

La memoria recoge que la categoría profesional más afectada fue la de los facultativos, con 96 notificaciones, seguida por enfermeras, con 80, y personal administrativo, con 78. Además, hubo 32 notificaciones a técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 14 a celadores, tres a higienistas dentales, dos a fisioterapeutas y una a odontólogos.

En este sentido, los administrativos muestran el índice de incidencia más alto con 71,95 por 1.084 trabajadores, mientras que los fisioterapeutas tienen el menor con 10,52.

Las agresiones se producen, en mayor medida, en Atención Primaria, con 214 casos, seguido por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con 65. Los hospitales de Laredo y Sierrallana reportaron menos casos, con 15 y 12 respectivamente.

La mayoría de las agresiones fueron cometidas por pacientes (72%), seguidas por familiares (25%) y en lo que tiene que ver con denuncias y respuesta administrativa, solo un 21% de las agresiones fueron denunciadas a alguna autoridad y la mayoría de los casos no recibieron ninguna actuación administrativa, mientras que el 48% recibió una carta y el 10% pasó a vía judicial.

Una situación que llama mucho la atención a los profesionales sanitarios y más teniendo en cuenta que la propia consejería de Salud tiene la potestad de abrir expedientes sancionadores. “En el último trimestre de 2023 hubo 53 casos notificados, de los cuales solo dos han tenido expediente disciplinario, a pesar de que cinco de los agresores eran reincidentes” denuncia el médico Óscar Pascual, portavoz del sindicato médico.





Pascual lamenta que la consejería no les facilite datos concretos sobre los expedientes “con lo que es imposible hacer una buena fiscalización”. Tampoco se están cumpliendo todos los acuerdos alcanzados con la consejería en materia de seguridad y que fueron uno de los motivos que pusieron fin a la huelga de médicos de 2022. “Las cámaras que se prometieron no funcionan porque falta un cable que no se ha podido comprar al no estar licitado”, denuncia Óscar Pascual.

Los datos han causado "una preocupación significativa por la seguridad de los profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones" en el Foro Sanitario de Cantabria, que preside el fisioterapeuta Jorge Fernández.

En este sentido, Fernández ha subrayado la importancia de continuar con las políticas de prevención y respuesta rápida frente a las agresiones. "Debemos fortalecer nuestros mecanismos de respuesta y asegurarnos de que cada incidente sea tratado con la seriedad que merece", ha defendido.