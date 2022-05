¿Qué es la liturgia?

8 millones de españoles van a misa todos los domingos, según un informe de la la Fundación Foessa. En nuestro país tenemos 23.000 parroquias y 750 monasterios y en Mediodía COPE hemos querido saber quiénes son las personas que hacen posible que se celebren los oficios todos los domingos.

En Mediodía COPE hemos querido saber quiénes son las personas que hacen posible que se celebren los oficios todos los domingos. Además de los 17.000 sacerdotes que tenemos en España, en los oficios están presentes diáconos, monaguillos... y organistas, por ejemplo, como Alberto, que tiene 39 años y es organista de la iglesia parroquial de Santa María del Castillo de Cantalapiedra, en Salamanca.

Alberto está certificado por la Conferencia Episcopal Española como organista litúrgico y se dedica a dar conciertos didácticos por todo el país para dar a conocerlo. Pero donde más disfruta, sin duda, es tocando en las misas. Dice que la música cumple un papel fundamental en las celebraciones y que el órgano tiene un papel insustituible porque su sonido único consigue “dar solemnidad a la celebración”. A lo largo de la semana, este organista dedica su tiempo a revisar las lecturas que se realizarán el domingo y a seleccionar las canciones más apropiadas para cada parte de la misa.

Seguro que muchos han escuchado la palabra 'liturgia' en multitud de ocasiones, pero no saben qué significa. Por eso, en COPE hemos hablado con don Juan Manuel Sierra, canónigo de la catedral de Toledo y profesor de la Universidad de san Dámaso, y Mosén Ramón Clavería, párroco en Berdún (diócesis de Jaca). Ambos nos explican que la liturgia no ha sido siempre igual en los 2022 años de cristianismo, sino que ha sufrido múltiples modificaciones. Una de las más relevantes es reciente: la que surge tras el Concilio Vaticano II, cerrado en 1965 que estableció los principios de la celebración. Antes, no había más que una lectura, el salmo y el Evangelio. Cinco años después del Concilio, en el año 1970, esta reforma se llevó a cumplimiento con la simplificación de los ritos y las ceremonias que los acompañan.