Los alumnos de la Rey Juan Carlos están preocupados por toda la polémica de los másteres. Incertidumbre acerca de si afectará a la reputación de su vida profesional. Unas dudas que salpican a las universidades españolas. Y parece que esto no tiene fin. Después de la dimisión de Carmen Montón - ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social – todas las miradas se centran en Pedro Sánchez.

La tesis doctoral del presidente del gobierno ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado este miércoles a Sánchez que haga pública su tesis de la Universidad Camilo José Cela para “disipar dudas” sobre el trabajo y “acabar con las sospechas”. Pese a que la legislación vigente dice que toda tesis debe estar disponible en formato electrónico, la de Sánchez solo está disponible físicamente en la Universidad Camilo José Cela y con la autorización del autor. Muy pocos ojos han visto este trabajo, que cuando la presentó en 2012 era solo diputado.

Trabajos que no se hacen, otros que se entregan tarde... y también otros plagiados. Puede parecer sencillo detectar un trabajo copiado, pero no es del todo fácil. Son documentos, en algunos casos, de cientos de páginas. Además los que cometen estas irregularidades suelen contar con medios capaces de burlar cualquier sistema. En este 'Mediodía COPE' hemos hablado con Xavier Baró, profesor de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Tenemos una herramienta para comparar con los trabajos de los estudiantes y material que no es público. Y luego una segunda que rastrea internet. Incluso hace traducciones por si has plagiado un texto que estaba en inglés y tú has traducido al castellano.

Es cierto que hoy en día muchos de los trabajos se entregan en formato digital, a través de sistemas electrónicos, cosa que facilita todo el proceso. De hecho, los profesores se mantienen al margen cuando estas herramientas hacen las comprobaciones. "Es un sistema automático. El propio campus virtual cuando recibe el fichero electrónico lo manda a estas herramientras. Y el profesor obtiene el resultado para comprobar si un trabajo se parece mucho a otros", señala Xavier

El sistema notifica al profesor todo aquel plagio que haya encontrado y es el propio maestro quien actúa. Es decir, el sistema no aplica medidas disciplinarias, el profesor decide. Lógicamente según qué tipo de documentos, es más fácil o difícil de plagiar. En el caso de una tesis doctoral, este profesor no cree que sea tan sencillo plagiar a la hora de realizar este tipo de trabajos.

"En tesis de doctorado es más difícil el plagio. Conoce lo que tiene que hacer y tiene como mínimo un supervisor que le da las pautas a seguir y revisa el trabajo que está haciendo", cuenta Xavier. Sobre todo porque en algunos casos, como en los trabajos universitarios, el sistema puede detectar un plagio por la copia de un enunciado o porque el alumno se ha olvidado de citar a pie de página. En cambio, en una tesis doctoral, es más difícil que haya un desconocimiento de las normas. Es más difícil plagiar sin ser descubierto.