La persecución religiosa en Nicaragua se intensifica: "La dictadura a diario comete agresiones, han cerrado Radio María"

Carlos Enrique Herrera, Isidoro Mora, Silvio Báez, Rolando Álvarez son solo algunos de los más de 300 religiosos nicaragüenses que han sido desterrados, expulsados y obligados al exilio. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó una agresiva persecución religiosa en 2018 que aún no cesa

Un hostigamiento feroz contra la Iglesia del que ahora hacemos balance, siete años después, junto a Martha Patricia Molina, abogada y autora del séptimo informe 'Nicaragua: una Iglesia perseguida'. Hemos tenido oportunidad de hablar con ella en 'Mediodía COPE' y conocer cómo son de tensas las relaciones entre las organizaciones religiosas del país y el gobierno del país caribeño.

"Publiqué la séptima entrega del estudio 'Nicaragua: una iglesia perseguida' en donde recopilo todas estas agresiones y persecuciones en contra de la Iglesia Católica y hay una más que recientemente se acaba de dar y es la confiscación y el cierre arbitrario del colegio San José, que estaba a mando del las monjas Josefinas, que es una congregación de más de 100 años de estar en Nicaragua y la dictadura, las llamó 'terroristas y asesinas'.

Se les quitó el colegio donde se están formando jóvenes que iban a servir a la sociedad y que ahora pues pasa a manos de la dictadura y se va a convertir en un centro de adoctrinamiento. Lo que significa que la dictadura a diario comete agresiones en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense". declaraba Martha Patricia ante los micrófonos de 'Mediodía COPE'

Lo que ellos tienen como objetivo es aniquilar por completo la fe del pueblo católico" Martha Patricia Molina, autora del informe 'Nicaragua: una iglesia perseguida

Además, hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestra invitada sobre la censura que existe en el país caribeño de los diferentes medios de comunicación: "22 medios de comunicación de la Iglesia Católica han sido cerrados y aquí no estoy incluyendo tampoco a los medios de comunicación cristiano evangélico.

El más reciente cierre fue Radio María Nicaragua. Radio María es una cadena mundial que está presente en varios países este del mundo y en Nicaragua fue cerrada arbitrariamente también por la dictadura sandinista.

Según ha apuntado nuestra invitada, la única solución es la de que el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo no continúe en el poder, algo que por ahora, parece algo imposible: "La dictadura sandinista en la década de los 80, cuando fue la primera etapa de la de la dictadura, siempre a mando del dictador Daniel Ortega, hicieron prácticamente lo mismo.

Lo que pasa es que es un régimen ateo, comunista y que no comulga con los principios de las libertad, por tanto,una dictadura completamente criminal" finalizaba la experta Martha Patricia Molina