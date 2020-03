Un periódico australiano incluye páginas en blanco para que sean usadas como papel higiénico ante la escasez

El miedo al coronavirus está mermando aspectos de la sociedad como la atención en los hospitales, la bolsa o la disponibilidad de ciertos productos en los supermercados. Esto último es lo que ha sucedido en varias ciudades de Australia. El agua, el papel higiénico o los alimentos no perecederos son los productos de los que más se están haciendo acopio la gente y algunos muestran ya cierta escasez.

Para paliar la escasez de productos como el papel de baño, uno de los más demandados en Australia, un periódico, el 'NT News' ha tenido la ingeniosa idea de imprimir varias páginas extra en blanco para que la gente pueda utilizarlas como papel de baño.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu