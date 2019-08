Pablo, español en Reino Unido: “La embajada no nos ha explicado qué pasará con nosotros tras el Brexit"

Boris Johnson ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo con su estrategia de suspender el Parlamento Británico. A La Reina Isabel II no le ha quedado más remedio que aceptar esta exigencia del premier británico y, durante cinco semanas, el parlamento quedará silenciado. Así, la oposición perderá muchas opciones de detener el plan de abandonar la UE el próximo 31 de octubre sin acuerdo, es decir, el Brexit duro.

Desde la oposición y desde Bruselas no han tardado en dar respuesta. La líder de la oposición en el Parlamento, Angela Smith ha catalogado esta estrategia de “Trumpesca” haciendo un símil entre Johnson y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... Y desde Bruselas, donde también se sigue con preocupación estos acontecimientos, han calificado de siniestro y antidemocrática la maniobra de Boris Johnson....

Y no solo ha habido reacciones a nivel institucional, también a nivel social. La gente se ha echado a la calle y han recogido ya más de un millón de firmas pidiendo que esta suspensión del Parlamento se paralic. Lo que está claro es que a muy pocas personas les vendría bien que llegara el 31 de octubre y no hubiera un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tampoco a los más de 200.000 españoles residentes en Reino Unido. Muchos han tenido que migrar por trabajo para buscar oportunidades y, este desenlace puede provocar algún que otro problema.

Muchos son los aspectos en los que influiría este Brexit duro para los españoles: prestaciones de servicios, permisos de residencia, ruptura de relaciones empresariales con países de la Unión Europea. Por eso en Mediodía COPE, hemos querido saber cómo y en qué afecta este previsible Brexit duro a los españoles que, por diferentes motivos, viven en Reino Unido.

Uno de ellos es Pablo Cantarero. Tiene 23 años años y lleva 6 meses viviendo allí. Se fue por trabajo y, pese al incierto desenlace de esta historia, no se lo pensó. “Cuando me llegó la oferta no me lo pensé, me daba igual el Brexit”, ha contado. No obstante, conforme fueron pasando los meses, Pablo empezó a alarmarse por la situación porque “no tenemos ni idea de que lo que nos van a quitar, el tema fiscal me preocupa mucho”.

La libra esterlina se ha visto muy comprometida estos días. Este es uno de los grandes dilemas del Brexit. Pablo Beltrán tiene 27 años, lleva 4 en Londres y trabaja en Banca. Su plan era continuar allí a largo plazo pero los problemas con la moneda británica pueden afectar a su trabajo. Asegura que “la embajada no se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos nada, son las empresas las más interesadas en una solución pactada”.

Mientras, siguen a la espera de lo que pueda pasar el 31 de octubre, con un Reino Unido muy dividido y con un presidente dispuesto a todo para salir de la Unión Europea.