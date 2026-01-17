Pedro Anquela, experto tecnológico: "Todos los desconocidos que te soliciten la devolución de un Bizum son una estafa"

Las estafas a través de Bizum se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticadas, aprovechando la confianza de los usuarios en esta herramienta de pago. Para arrojar luz sobre este problema, el experto en tecnología y profesor de inteligencia artificial, Pedro Anquela, ha explicado en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, cómo actúan los ciberdelincuentes. Anquela subraya que la clave del éxito de estos timos reside en que Bizum es un método de pago inmediato e irrevocable, lo que impide recuperar el dinero una vez enviado.

El timo de la devolución por error

Una de las estafas más comunes es la de la devolución por error. En este caso, la víctima recibe una llamada de un desconocido que asegura haberle enviado dinero por equivocación y le pide que se lo devuelva. Aunque el ingreso puede ser real, el experto advierte que el dinero suele proceder de una cuenta bancaria robada. Por ello, Anquela es tajante: la recomendación es nunca devolver el dinero y pedir al desconocido que sea él quien contacte con su banco para solucionar la incidencia. El mensaje es claro: "todos los desconocidos que te estén pidiendo un Bizum son una estafa".

La estafa del falso 'CONTRABIZUM' de seguridad

Sin embargo, existe una modalidad mucho más elaborada. Los estafadores se hacen pasar por el departamento de ciberseguridad de un banco, contactando a la víctima y aportando datos precisos como su nombre, apellidos y los últimos dígitos de su cuenta para ganar credibilidad. Crean una situación de pánico, asegurando que su cuenta está siendo vaciada, y le instan a realizar un supuesto 'contravízum' a un número de teléfono para "verificar su identidad" y detener el ataque. Anquela relata el caso de un compañero que, bajo este engaño, perdió 430 euros.

Los datos de los clientes son los más codiciados por los ciberdelincuentes

El origen de esta filtración de datos suele ser el hackeo del correo electrónico de la víctima. Los delincuentes acceden a los emails, encuentran extractos bancarios y recopilan toda la información personal necesaria para hacer la estafa creíble. Por ello, el profesor insiste en la importancia de proteger las cuentas de email con contraseñas robustas y verificación en dos pasos, ya que contienen una gran cantidad de información sensible.

Prevención: la única herramienta eficaz

Pedro Anquela subraya que la prevención es fundamental, ya que una vez que se ha caído en la trampa, las posibilidades de actuar son casi nulas. "Lamentablemente nada, no se puede hacer nada. No se puede devolver el dinero", sentencia. Aunque se puede y se debe interponer una denuncia en la comisaría, el proceso para recuperar los fondos es extremadamente complicado, ya que detrás de estos timos operan empresas organizadas y call centers especializados en el fraude.