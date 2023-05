Un matrimonio de Zamora toma una decisión sin saber que 16 años después iba a enfrentarlos: "Aquí seguimos"

Todos sabemos que hablar de política es, en muchos casos, motivo para entrar en una discusión. Ahora que ha comenzado la campaña electoral, especialmente, suele ser la comidilla de todos los encuentros familiares. Ya sea entre cuñados, primos, hermanos, tíos o incluso con el yerno. Lo que es evidente es que las diferencias de ideas suelen desencadenar debates, algunos más acalorados que otros. Eso sí, luego todo termina en buen puerto. Tanto es así que incluso puede causar incluso controversias entre matrimonios.

Esto es lo que ha ocurrido en Casaseca de Campeán, un pequeño pueblo de Zamora, con poco más de 100 habitantes, que se ha convertido en protagonista de un particular duelo entre un matrimonio del municipio. La historia lleva sus nombres: Miguel Ángel Panero y María Ángeles Quintano. Llevan dieciséis años casados y fue entonces cuando uno de ellos tomó una decisión que cambiaría su matrimonio para siempre.

María Ángeles Quintano, frente al ayuntamiento de Casaseca del Campeán



Compañeros de vida en casa y enemigos de puertas para afuera

Miguel Ángel y María Ángeles son compañeros de vida pero no de ideología política. Y es que hace exactamente 16 años, decidieron tomar una decisión que cambiaría su matrimonio y cada vez que tienen lugar unas elecciones municipales, además de pareja son enemigos. Tal y como ha contado María Ángeles en 'Mediodía COPE', ella llevaba años "en el Ayuntamiento porque necesitamos tener nuestro Ayuntamiento y no depender de ningún pueblo". Fue entonces cuando su marido "decidió seguir adelante y necesitamos representación de partidos políticos. Él se puso en uno y yo en el mismo, así que aquí seguimos".

Y es que la realidad es que ahora mismo Miguel Ángel pertenece a Ahora Decide, una formación surgida como una escisión del PSOE, y María Ángeles está en las listas del PP. No obstante, ellos dicen que no discuten pese a presentarse a candidatos a la alcaldía por partidos distintos. Las listas de Casaseca de Campeán son abiertas, por lo que los vecinos pueden votar a quien quieran. Así las cosas, el alcalde será el que más votos tenga. De hecho, en estos momentos Miguel Ángel es el alcalde, pero tampoco puede bajar la guardia porque su mujer podría arrebatarle el puesto. No obstante, dicen tomárselo "con deportividad".

"Estoy encantada porque lo está haciendo bien y, de hecho, si nos volvemos a presentar es por eso: la gente nos vota y nos vota la persona. Al final todo es conjunto", ha agregado la mujer. Otra de las cosas que ha confesado es que, pese a que los habitantes pueden votar a dos candidatos de partidos diferentes, ellos no se votan entre sí, sino que votan a los suyos propios. "Al final los dos vamos buscando el mismo fin, el pueblo", ha contado. Ha admitido, eso sí, que "en casa hay comentarios, hablamos y cada uno tenemos nuestra opinión, pero sin más".

Una curiosa historia que comenzó con aquella decisión y que ahora, 16 años después, les enfrenta en las urnas. En esta ocasión, el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales.