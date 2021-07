Marruecos impone cuarentena de 10 días a los españoles que no estén vacunados

A partir de hoy, 13 de julio, España entra en el listado de zonas de alto riesgo para Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora quienes viajen de España a Marruecos van a tener que guardar una cuarentena de 10 días, además de su correspondiente PCR negativa. PCR hecha en menos de 48 horas. El hotel donde guardas cuarentena te lo proporciona el país y éste lo pagas de tu bolsillo.

En cambio, si tú estás vacunado y han pasado 14 días desde la segunda dosis, no tendrás que hacer cuarentena. Pero sí presentar una PCR negativa aunque tengas la pauta completa. Esto no solo afecta al turismo, sino a trabajadores como Félix, un empresario español, residente en Melilla, tiene su cartera de clientes en Marruecos y ahora tiene que cruzar el estrecho para cruzar la frontera: "Actualmente tengo que volar a la Península, de la Península coger otro avión, aparte de los PCR. Combinar que los PCR no se pasen. No puedo coger el avión un fin de semana, sino entre semana para que no se me pasen las horas del PCR. En fin, un lío".

Y esto también golpea de lleno a las agencias de viajes y hoteles. Lluís Pont es dueño de varios hoteles en Marruecos y está seriamente afectado por estas medidas: "Lo que ocurre es que en este momento no haya ningún tipo de turismo, de ningún tipo de país. Por un lado está ese miedo real que tenemos todos de salir de nuestra zona de confort. Y segunda, también es el desconocimeinto. Yo, no porque trabaje y tenga negocios aquí en Marruecos tengo que tirarle flores, pero sí es cierto que el tema de la pandemia la han controlado muy bien desde el primer momento".