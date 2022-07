Lucía Montero: "El Camino de Santiago es una increíble experiencia espiritual, tanto física como psíquica"

Apenas falta un mes para que empiecen los primeros viajes a Santiago de Compostela con motivo de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Un evento que empezará en la capital gallega el próximo 3 de agosto y en el que se estima que participen más de 15.000 personas de todo el continente. Laura Montero, de 21 años y proveniente de la parroquia de San Juan Pablo II, en la archidiócesis de Sevilla, es una de ellos. Hoy ha estado en Mediodía COPE, contando a Pilar García Muñiz cómo está viviendo los días previos y lo que espera de este encuentro: "Tengo muchísimas ganas y el corazón abierto y contento a lo que el Señor quiera de mí".

Y es que, aunque ya sería la cuarta vez que hace el Camino de Santiago, para ella es como si fuera la primera: "Me resulta una experiencia espiritual, tanto psíquica como física, increíble. No me lo podía perder este año". Ella realizará la ruta de origen, recorriendo la costa gallega desde Ribeira en cinco etapas, con una media de 20 kilómetros cada día. Un recorrido en el que espera compartir la vivencia con muchos compañeros: "Me hace ilusión sentirme tan acompañada. En una sociedad tan secularizada, el sentir la llama de Cristo viva entre tantos jóvenes va a ser lo más emocionante".

Además, también hemos escuchado las palabras de otros dos chicos que, como Lucía, participarán en el encuentro. Ana, de 26 años y de Plasencia, acude como una monitora de los 194 jóvenes que acudirán desde Extremadura. Harán el Camino desde Orense y ella se encuentra preparando las actividades que tendrán los peregrinos durante el viaje y en Santiago: "Por la mañana son, sobre todo, catequesis, y, después de comer, talleres enfocados a jóvenes en relación con la religión y la vivencia. Será poner en práctica lo que por la mañana les han enseñado".

Y desde la diócesis de Calahorra, en La Rioja, Víctor, de 20 años, tampoco dudó en apuntarse. Junto a otros 27 jóvenes de la Rioja, hará el Camino inglés, desde Ferrol, empezando el 28 de julio. Él nos da un lema que, aunque pueda parecer obvio, da la clave de cómo hay que hacer esta peregrimación: "Hay que ir poco a poco, caminando cada día. Así es como llegas hasta Santiago".