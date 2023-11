Encuentra una cartera en Cuenca con 850 euros y lo que hace después revoluciona su pueblo: "Raro"

Todo comienza con un despiste. Una mujer perdió su cartera con 20 décimos de lotería y 850 euros en el interior. Cualquiera pierde eso y, de ocurrir, lo primero que se piensa es que es irrecuperable. Pero fíjate, porque ha ocurrido en Mota del Cuervo, en Cuenca. La dueña de esa cartera ha conseguido recuperarla gracias a la buena acción de una vecina de la localidad.

El pueblo está revolucionado y es que está claro que no todo el mundo devuelve esa cantidad de dinero ni se toma el esfuerzo de ir a la policía.





Pero no es el caso de María Jesús Mellado, o Chus, como la llama todo el mundo. Ella es repartidora y mientras hacía su turno, se encontró la cartera y fue a la comisaría. Allí, junto con la policía, pudieron localizar a la propietaria. La cartera era Inmaculada, la dueña de un bar de la zona. Con el fin de desgranar todos los detalles de esta historia, hablamos con Chus. Con la persona que tuvo ese gesto que no todos habrían tenido.

"No era necesaria tanta repercusión"

Chus ha contado en los micrófonos de 'Mediodía COPE' que repartía por Mota del Cuervo y se encontró la cartera en plena calle. "Estaba sucia, la había arrastrado el viento. Me bajé de la furgoneta, miré en el sitio donde la encontré y vi un montón de dinero. En ese momento, no miré más". Un poco bloqueada, se va a casa y la miró más detenidamente. "No tenía documentación ni nada que pudiera reconocer su procedencia. Así que decidí llevarla a la policía".

A partir de ahí, estando con la policía, le indican que su gesto es raro. "Dicen que suelen aparecer carteras vacías y sin dinero. Es más fuerte la idea de qué sensación tiene el que la ha perdido. Estará arrancándose el pelo", narra en 'Mediodía COPE'.





María Jesús incide en que no era necesaria tanta repercusión porque en realidad toda la intención que tenía era que llegase a su dueña. Algo que, por suerte, finalmente ocurrió.

Una vecina de Reus recuperó su cartera con 930 euros que perdió en el centro de Málaga

Otro ejemplo que demuestra que las personas humildes existen. En este caso, sucedía en Málaga y también con una cartera. El objeto en cuestión fue encontrado en vía pública, en el centro de Málaga, por un ciudadano que hizo entrega del mismo a una patrulla uniformada que en ese momento se encontraba realizando labores propias del servicio especial de la noche de Halloween.



En este sentido, informaban a través de un comunicado, en el que se detalló que, a través de los documentos que portaba la cartera, se consiguió el nombre de una ciudadana de Reus (Tarragona).

Sin embargo, las comunicaciones con la compañía del seguro médico privado y con la entidad bancaria de la tarjeta hallada no permitían la localización. Fue entonces cuando las gestiones policiales con la Guardia Urbana de la localidad catalana posibilitaron contactar con la dueña de la cartera.

La mujer, que se encontraba aún en la ciudad de Málaga y que corrió la misma suerte que la dueña del bar de Cuenca, pudo recuperar el objeto extraviado con la totalidad del dinero y se mostró muy emocionada y agradecida.

