Los vecinos del parque hundido en Santander: “Pensé que había una bomba en el garaje”

En Santander, los vecinos de la urbanización Nueva Montaña siguen recuperándose del susto. Esta mañana, a las 6 y media, se desplomaba el parque infantil y la pista deportiva que estaba encima del aparcamiento de la urbanización. Es una zona en la que cada tarde juegan los niños de los tres bloques más cercanos.

La parte positiva es que no hay que lamentar víctimas mortales y tampoco se han desalojado a los vecinos. Entre los daños materiales están los cerca de doscientos coches que en ese momentos estaban aparcados. Las imágenes son realmente impresionantes. En ellas se ve cómo la superficie que se ha hundido es similar a la de un campo de fútbol. Los vecinos han contado que escucharon dos fuertes explosiones y al salir al balcón vieron cómo el suelo se había venido abajo literalmente.

Precisamente uno de esos vecinos, Peto Sánchez, ha descrito en Mediodía COPE lo que sintió esta mañana: “Yo he sentido como una especie de huracán, un viento fortísimo y me he asomado y vi muchísimo humo y pensé que era una fábrica que tenemos aquí atrás. Pero de repente, había una chica en la calle y le pregunté que ha pasado y dijo “no sé, no sé”. “Vi una farola que estaba inclinada encendida en el parque y lo primero que pensé es que había una bomba en el garaje o que había explotado un coche o un escape de gas”, ha continuado contando para concluir: “Luego bajé a la calle y vimos que se había hundido un trozo de tierra”.

Peto Sánchez también ha contado que desde hacía un año tenían pequeñas filtraciones en el garaje, pero que lo solucionaron y nadie le dio mucha importancia. “Ha caído perfecto. Te pones a pensar en lo peor y se te hiela la sangre” ha comentado este vecino, que estuvo jugando ayer con sus hijas en esa misma superficie que hoy se ha desplomado.