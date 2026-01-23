Gonzalo Miró y la diferencia de ingresos entre el Real Madrid y el Atlético: "Luego te tienes que reír cuando desde el máximo rival te dicen que tienes mucho dinero porque pagas mucho al entrenador"

El programa 'El Partidazo de COPE' ha abierto el debate sobre el último ránking de ingresos de los clubes de fútbol, que sitúa una vez más al Real Madrid como líder destacado. La enorme diferencia con su rival ciudadano, el Atlético de Madrid, ha provocado la reacción de Gonzalo Miró, quien ha criticado la demagogia que, a su juicio, existe al comparar el potencial económico de ambos equipos, sobre todo cuando el Real Madrid y el Barcelona son los dos clubes de fútbol que más dinero ingresan del mundo.

Una brecha de 706 millones

Según el informe publicado por 'Industria en el deporte' para la pasada temporada, el Real Madrid encabeza la lista de los 20 clubes con más ingresos. El FC Barcelona, por su parte, ha escalado del sexto al segundo puesto, un dato sorprendente al no haber jugado gran parte de la temporada en el Camp Nou. El París Saint-Germain se posiciona como el cuarto del ránking.

EFE El presidente del Real Madrid Florentino Pérez (c), en el palco

En esta clasificación, el Atlético de Madrid aparece en el puesto decimotercero con 455 millones de euros. La cifra contrasta fuertemente con la de su rival, estableciendo una diferencia de 706 millones de euros en ingresos a favor del club blanco. Este dato ha sido el detonante del debate en el programa deportivo.

Luego te tienes que reír cuando desde el máximo rival te dicen que tienes mucho dinero porque pagas mucho al entrenador"

El debate sobre la inversión

Para Gonzalo Miró, la diferencia de presupuesto es tan evidente que "luego te tienes que reír cuando desde el máximo rival te dicen que tienes mucho dinero porque pagas mucho al entrenador". El colaborador ha calificado el debate como "absurdo y ridículo" si se intenta equiparar el gasto de ambas plantillas, señalando que el gran éxito de Simeone es precisamente competir con esa desventaja. "Se intenta justificar que el Atlético de Madrid, como paga mucho a ese entrenador, se gasta lo mismo que el Real Madrid en su plantilla, y no tiene absolutamente nada que ver", ha sentenciado.

EFE El entrenador del Atlético, Diego Simeone

Durante el programa, otros colaboradores han apuntado que no solo se debe mirar la cifra de ingresos, sino también el balance con los gastos. Además, se ha señalado que al Atlético se le debe exigir más, ya que equipos con menor presupuesto como el Athletic Club, el Betis o la Real Sociedad han conseguido levantar un título de Copa del Rey en el último lustro.

Si hay alguien que le exija al Atlético de Madrid, soy yo"

Miró ha recogido el guante, asegurando que él es el primero en ser crítico con su equipo. "Si hay alguien que le exija al Atlético de Madrid, soy yo", ha afirmado, subrayando que precisamente por eso le extraña que se hagan ciertas comparaciones desde el entorno del máximo rival.

Dominio de la Premier League sin el top-4

El análisis del ránking también ha revelado un dato curioso sobre la Premier League: aunque no tiene ningún representante entre los cuatro primeros puestos, sí cuenta con nueve equipos en el top 20, incluyendo al Liverpool (5º), Manchester City (6º) y Arsenal (7º). Finalmente, el periodista Melchor Ruiz ha detallado que, de los ingresos del Real Madrid, 594 millones son por la vía comercial y 233 por el ticketing de partidos, sin contar traspasos de jugadores.