Los agricultores franceses rodean París: 8 autopistas bloqueadas por miles de agricultores y taxistas

Los agricultores franceses siguen haciendo mucho ruido, protestas del campo que van a llegar también aquí a España en cuestión de días. Como ha anunciado en Herrera en COPE, Pedro Barato, presidente de Asaja, por las limitaciones del Gobierno al sector agrario que "están ahogando a nuestro campo".

Habla Barato de excesiva complejidad y burocracia. Dice, también, que las nuevas exigencias medioambientales incrementan los costes y reducen la producción y que no son realistas. Y además critican, sobre todo, que mientras los agricultores españoles cumplen, se sigan comprando productos de otros países que no están sujetos a estas normas.

Un camionero español atrapado en Francia ante las exigencias de su empresa: “No puedo hacer milagros Muchos camioneros siguen atrapados en las carreteras de Francia desde hace algunos días y están a la espera de si los agricultores franceses logran bloquear o no París Pilar Abad Queipo 29 ene 2024 - 13:52

8 autopistas bloqueadas

Los agricultores franceses siguen camino de París en varios puntos. Caravanas de camiones y tractores que, como se habían marcado a las dos de la tarde han iniciado del bloqueo de la capital francesa.





Testigo de lo que está pasando es la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, que constata que en las calles de la capital francesa "parece como si no pasara nada, salvo para los que viven en la gran corona y trabajan en la capital, que han tomado las medidas para no quedarse atrapados esta tarde y o bien han cogido el transporte público o bien han optado por el teletrabajo".

Cuenta la corresponsal de COPE que "se trata de una falsa calma porque a estas horas cientos de tractores están confluyendo en ocho puntos neurálgicos de la región para bloquear el acceso a la capital y las carreteras estaban ya vacías esperando su llegada. Todos coinciden en lo mismo, que las medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno de Macron son pocas y el objetivo es presionar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El objetivo de los agricultores es que los parisinos pasen hambre

Eso está por ver porque aunque es cierto que hay otro convoy de tractores que viaja directamente para intentar bloquear el principal mercado que abastece la capital.

La gendarmería ha apostado sus blindados desde anoche y controla las entradas para impedir los bloqueos.

Amador, transportista español cruzando París: "Lo tienen todo cortado"

Amador López es uno de los transportistas españoles que intenta atravesar Francia como otros 20.000 camioneros españoles.

Amador ha conseguido llegar a París como le ha contado en Mediodía COPE a Pilar García Muñiz, " pero llevo desde el viernes intentando subir".

¿Cómo están las cosas ahora mismo? "Ahora, están cerrando todas las arterias buenas. La salida, por ejemplo, yo tengo que salir para Alemania a cargar y lo voy a tener imposible, porque lo tienen todo cortado".

Amador tiene claro que se va a complicar su viaje, "demasiado, por lo que estoy viendo, porque encima nos meten en sitios, en desvíos nos mandan a carreteras que no son carreteras, para mí son caminos. Da pena. Y es que te encuentras los camiones que vuelcan, porque como lleves kilos, cuando pisas la cuneta de tierra, pues vuelcas", denuncia.

Lamenta el trato que están recibiendo, incluso de los gendarmes, "en este viaje, ya he visto 400, 500 camiones volcados porque nos meten por carreteras muy malas. Nos meten por carreteras muy malas, los sinvergüenzas de los gendarmes. Porque es que no lo entiendo. Yo los tractores los he visto hoy, pero toda la semana pasada, que llevo desde el martes pasado en Francia, he empezado a ver los tractores hoy, que me han parado y me han pedido la documentación, y como llevo automoción, pues me han dejado continuar".

Asegura que les desvían por carreteras "muy estrecha, hay que entrar con mucho cuidado. Para hacer 28 kilómetros, tardas una hora y cuarto, por el miedo de volcar el camión".