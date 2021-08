Lorena Fernández: "El Gobierno está desaparecido ante la subida imparable de la luz"

Audio

Poco ha durado el dato que a esta hora aquí, en 'Mediodía COPE', hace tan solo 24 horas les daba. Ese de que el precio de la luz este lunes marcó récord histórico alcanzando el megavatio hora los 107 euros. A casi 112 de media cotiza hoy con picos que llegarán hasta 120 euros entre las ocho de la tarde y las diez de la noche. Y lo que decía. Lo peor es que ahora mismo nadie se atreve, no nos atrevemos a aventurar cuando tocaremos techo porque todos los expertos energéticos con los que hemos hablado en COPE durante las últimas semanas coinciden en que por lo menos lo que nos queda de 2021 el precio de la electricidad seguirá en máximos. Mañana llegaremos a los 114 euros.

Si lo ponemos en contexto es casi un 190% más que hace hoy justo un año. Lo sabe bien Alejandro. Él es propietario de una peluquería en Dos Hermanas, en Sevilla. En 'Herrera en COPE' él nos ponía sobre la mesa los números de su factura: “Yo lo he notado por lo menos de unos 30 o 40 euros, estamos hablando de una factura de 70 € que se planta en 120-130 euros”.

Este es el contexto que en pleno inicio de ola de calor propia de un mes de agosto sufren, padecen, familias, comerciantes, autónomos. Porque aunque el Ejecutivo estaba empeñado en hacernos cambiar de hábitos lo cierto es que no nos levantamos a poner la lavadora a las tres de la mañana pero sí que encendemos el secador o el aire acondicionado a las dos de la tarde.

Esta es una realidad sobre la que levitan dos personas que anda que no han hecho pedagogía de cómo según ellos debe ser un buen ciudadano. Les hablo de Teresa Ribera, la flamante vicepresidenta verde del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, y de Alberto Garzón, ministro de Consumo. El mismo ministro que no tiene pelos en la lengua para ordenarnos que no consumamos carne, que no cojamos el avión, que pone en tela de cuestión lo que el turismo aporta a nuestra economía pero oye, que con esto de pagar el recibo eléctrico silencio absoluto por parte de dos de los ministros más implicados o que deberían estarlo en la factura eléctrica. Ya no digo ya nada del presidente del Gobierno, refugiado en ese Palacio de La Mareta en Lanzarote, que se ha escapado del tema que verdaderamente le preocupa a la gente. Hoy se cumple un mes de esos cambios que realizó en el Ejecutivo. Un mes después Sánchez contempla que caras nuevas no resuelven los problemas de verdad. Que los españoles son conscientes de ello y que las encuestas electorales también lo siguen reflejando.

Escalada imparable del precio de la luz sobre la que nos refugiamos en hablar de temas más ligeros. Sigue el culebrón Leo Messi y a esta hora solo una incógnita: cuando aterrizará en París para formar parte de la plantilla del París Saint-Germain. Nuestro compañero de Deportes, Víctor Navarro ya se encuentra en la capital francesa comprobando y contándonos aquí, en COPE, cómo al otro lado de los Pirineos se ha desatado la locura por el fichaje del ex jugador del Barça que convertirá al equipo galo en la referencia de galácticos del mundo del fútbol.