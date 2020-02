Las consecuencias que puedes sufrir si no lees las condiciones de tu seguro de viaje

Minuto a minuto se está siguiendo en nuestro país la situación de dos enfermeras zaragozanas, María y Noelia, en Vietnam. Estaban pasando unas tranquilas vacaciones cuando Noelia se partió una cadena y una pierna en un accidente de moto. Desde ese momento han pasado por un auténtico calvario. Han ido de hospital en hospital sin que nadie les atendiera. No leyeron la letra pequeña de su póliza de seguros y todo se les está volviendo en su contra. Finalmente, Noelia Traid se ha somentido a una intervención quirúrgica esta mañana.

Para conocer qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos hacer un viaje en cuanto a seguros médicos se refiere, Mediodía COPE ha hablado con Pablo Strubell, organizador de las Jornadas IATI de los grandes viajes.

“Yo sinceramente, con la información que he podido leer en los medios, no me acabo de aclarar por qué la empresa aseguradora está denegando la atención médica, pero normalmente suele ser por culpa de alguna cláusula que hubieran en el contrato en la asistencia sanitaria, cómo puede ser que no esté permitido o no cubre accidentes de moto o qué no cubre accidentes de moto en la que la pasajera no sea la conductora o que no lleven casco”, ha opinado Pablo Strubell.

Sobre la letra pequeña que hay que leer, el experto en viajes explica que “todas las pólizas de seguros tienen unas cláusulas que conviene leerse no solo por el tema de los accidentes en vehículos, por ejemplo hay muchas actividades que los seguros consideran como riesgo como puede ser caminar por la montaña o hacer submarinismo y en las cláusulas del contrato se indica que no están cubiertos los accidentes que puedan derivarse de la práctica de estas actividades”.

Su explicación a lo que les ha podido pasar a las dos enfermeras va en esa línea: “yo creo que en esta situación hay alguna cláusula a la que se esté agarrando la aseguradora para no querer colaborar”.