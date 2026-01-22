"Un futbolista que lleva 10 goles y 10 asistencias, con todo el respeto para el resto de españoles, está por encima de todos"

El debate sobre el estado de forma de los jugadores y la configuración del once titular ideal ha vuelto a ser protagonista en el programa El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño. En esta ocasión, el foco se ha centrado en la pareja de futbolistas Fermín y Dani Olmo, dos jugadores con perfiles distintos pero que están demostrando ser decisivos en el terreno de juego.

La discusión ha puesto en valor el rendimiento de Dani Olmo, de quien se ha destacado su impresionante aportación ofensiva. "Un futbolista que hace 10 goles en la temporada y 10 asistencias, con todos mis respetos a todos los jugadores, está por encima de todos", ha sido uno de los comentarios más rotundos de la noche, subrayando que su rendimiento actual no admite discusión.

La calidad se impone

El papel de Olmo está siendo crucial, solucionando partidos con actuaciones estelares. Su reciente gol ha sido calificado de "espectacular desde cualquier punto de vista", elogiando toda la secuencia de la jugada: "Empezando por cómo doma ese balón, cómo lo baja y cómo lo coloca, porque tira, no es que haya entrado por ahí, es que tira a meterla por ahí".

Hoy, el gol que ha metido es espectacular desde cualquier punto de vista"

EFE Fermín López del Barcelona

A pesar de que los tertulianos han reconocido que el jugador "empezó muy mal la temporada", el consenso es claro: "Si no tiene lesiones, ningún problema físico, es un jugador descomunal". Su capacidad para marcar la diferencia es innegable, como lo demuestra el hecho de que en un partido reciente estrellara hasta tres balones en los palos.

El dilema del once titular

Sin embargo, su brillantez no le asegura un puesto fijo en el once. Durante el debate en COPE, una de las opiniones más firmes ha sido que, con la plantilla al completo, "en el equipo titular ahora mismo, con todo mis respetos, Olmo no cabe". Se argumenta que el centro del campo estaría ocupado por De Jong y Pedri, quien ha estado recientemente de baja por una lesión en los isquios.

Esta afirmación no busca desmerecer a Olmo, sino alabar el excepcional momento de sus compañeros. "Los compañeros están que se salen", se ha insistido, señalando que actualmente "Fermín está mejor". Este gran nivel del equipo genera un bendito problema para el entrenador, una situación que ha provocado debates intensos, como la polémica de Dani Senabre por la lesión de Pedri.

Si no tiene lesiones, ningún problema físico, es un jugador descomunal"

EFE Fermín López del Barcelona

El caso de Fermín también se ha puesto sobre la mesa, recordando que "en verano se habló de venta de Fermín". No obstante, la operación no se materializó porque "él no se quería ir, y que el entrenador no quería que se fuese", a pesar del interés de los agentes en cerrar lo que habría sido "una gran operación", una situación similar a la que se vivió en el partido contra el Slavia de Praga.

Un rol decisivo desde el banquillo

Finalmente, los colaboradores han introducido un matiz importante en el fútbol moderno: con cinco cambios por partido, "el ser o no ser titular es relativo para la trascendencia que pueden tener los jugadores". Aun así, han admitido que a un futbolista "le jode no ser titular". Pese a ello, la conclusión es que Dani Olmo está asumiendo su rol a la perfección y "lo resuelve maravillosamente", demostrando su calidad cada vez que salta al campo.