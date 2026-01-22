La fe y el servicio de Karen

Hace pocos días se han celebrado en la metrópolis india de Mumbai las elecciones para la administración municipal. Una vez más han vencido los nacionalistas hindúes del BJP, el partido del premier Narendra Modi. La oposición encarnada en el histórico Partido del Congreso ha cosechado unos pobres resultados, pero curiosamente, una mujer católica que figuraba en sus listas, Karen D’Mello, ha obtenido una clara victoria en el distrito de Bandra West. Ya había desempeñado un mandato anterior como concejal municipal desde 2012 hasta 2017, durante el cual se preocupó por las comunidades locales sin discriminaciones. Su victoria es el reconocimiento de la población de Bandra a su tarea en un contexto nada fácil.

Pertenece a una familia profundamente cristiana. Su tío abuelo fue un sacerdote que trabajó incansablemente en el campo de la educación, especialmente entre las comunidades rurales de la zona. Para ellos, la fe y el servicio público siempre han estado entrelazados. La agencia Asia News ha recogido las primeras impresiones de la nueva concejal, que ha mostrado su alegría por este nuevo mandato para servir a su comunidad. “Mi fe me fortalece y me ilumina para trabajar por el bien común, la misa diaria me guía para ser sensible a las necesidades de los demás y refuerza mi compromiso con los pobres y los más débiles ante los desafíos cotidianos, y me impulsa a trabajar por el bienestar de todos”. Es consciente de que ha recibido el apoyo de personas de todos los estratos sociales y de todas las religiones, cristianos, hindúes y musulmanes, y entiende la gran responsabilidad que de eso deriva. Esta historia sencilla me hace pensar en la fecundidad del catolicismo indio, probado y refinado como el oro en tantas pruebas. La fe de Karen D’Mello sostiene su inteligencia, su libertad y su capacidad de servicio. No la separa de su pueblo, la coloca en medio para servirlo.