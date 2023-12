La iniciativa de una casa de comidas en Asturias que sorprende a los vecinos por su relación con la Lotería

Y si tuviésemos que elegir uno de los momentos más alegres y divertidos de nuestra vida es ese instante en el que los afortunados celebran que han resultado agraciados en laLotería de Navidad.

Estamos a menos de 24 horas de ese sorteo. De saber si vamos a descorchar (o no) la botella de cava. Pero si no nos toca, oye, siempre nos quedará la salud. O mira, en el caso de los vecinos de Asturias les quedarán las croquetas. En una tienda de comida para llevar, a los menos afortunados, les van a dar una croqueta por cada décimo que no haya resultado premiado.





Fernando es el dueño de esta tienda y ha contado su iniciativa en los micrófonos de 'Mediodía COPE'. "Ojalá que por lo menos les toquen un pellizco, pero bueno, ya saben que si no es así, con cada décimo que nos traigan, a partir de mañana, tendrán una croqueta a cambio".

De este modo, explica Fernando que ya está la cocinera trabajando ante el aluvión que esperan. Sobre el tipo de establecimiento que tiene, y cómo se les ocurrió la idea, asegura que son una casa de comidas para llevar y "pensando en algo en lo que canjear, la croqueta era sencillo porque el pollo sería complicado. Las croquetas suelen gustar a todo el mundo y ese fue otro motivo".

"Se van a llevar un buen sabor de boca", dice el dueño de la casa de comidas

Se trata de una idea estupenda pues, para sobrellevar el disgusto, esta tienda ofrece una croqueta a los clientes que no han ganado nada en la Lotería.

"Una vez que ellos lo tengan comprobado, nosotros aquí lo canjeamos por una croqueta. Al menos, se van a llevar un buen sabor de boca", prosigue su explicación.





Mañana no tienen previsión de tener mucho aluvión de gente porque suponen que la gente deberá comprobar bien su décimo. "Pusimos una semana para canjear el número por la croqueta. Entonces, por eso lo alargamos, para que no tengan que venir mañana", dice.

Por último, argumenta que ya está todo listo y que las croquetas serán de dos clases: "De jamón serrano y de bacalao, que son muy habituales y las que más triunfan. Sobre todo, las de jamón, que suelen gustar a todo el mundo".

¿Cuáles son las probabilidades reales de que te toque el Gordo este viernes?

Más allá de esta iniciativa, para aquellos que no resulten agraciados en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, cabe recordar cuáles son las posibilidades reales de que te toque el Gordo este viernes. Es cierto que una croqueta está muy rica pero más atractivo te resultará llevarte un buen pellizco para gastártelo en lo que te convenga.

A grosso modo, hay que tener en cuenta que, una vez tenemos encima de la mesa los datos, las posibilidades de que nos caiga un 'pellizco' pueden resultar de lo más frustrante.

Pero no te vengas abajo tampoco porque la estadística sí que dice que no es tan complicado que sí que caiga algo de dinero si tenemos un décimo en la mano el 22 de diciembre. Eso sí, no son muchas. Existe hasta un 5% de probabilidades de que nos toque alguno de los premios que se reparten durante el Sorteo Extraordinario de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado.

Eso sí, si nos ceñimos a 'El Gordo', como ya hemos mencionado anteriormente, las probabilidades son del 0,001%, o lo que es lo mismo, una de cada 100.000.

Esto tiene un motivo que radica en la forma en la que se celebra el sorteo: los bombos. Existen hasta dos, uno de ellos de premios que contiene un total de 100.000 bolas, y un segundo de premios que alberga hasta 1.807. Por lo tanto, si aplicamos las matemáticas, y teniendo en cuenta que en cada bombo pueden salir números entre el 0 y el 9, cualquier número entre el 00000 al 99999 tiene la misma probabilidad de ser 'El Gordo'.

