Lotería de Navidad: Estas son las probabilidades reales de que te toque el Gordo este viernes

Es un gran sueño. Un sueño que todos ansiamos alcanzar este viernes. Hablamos del día en el que el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra. Una jornada en el que, gran parte de los españoles, miramos con ilusión hacia el teatro Real. ¿Qué haré si me toca? Ay, si me toca...

Pues lo que queremos, con esta noticia, es contarte cuáles son las posibilidades reales de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad. 400.000 euros al décimo, ni más ni menos.

A grosso modo, hay que tener en cuenta que, una vez tenemos encima de la mesa los datos, las posibilidades de que nos caiga un 'pellizco' pueden resultar de lo más frustrante.

Pero no te vengas abajo tampoco porque la estadística sí que dice que no es tan complicado que sí que caiga algo de dinero si tenemos un décimo en la mano el 22 de diciembre. Eso sí, no son muchas. Existe hasta un 5% de probabilidades de que nos toque alguno de los premios que se reparten durante el Sorteo Extraordinario de Navidad.





Eso sí, si nos ceñimos a 'El Gordo', como ya hemos mencionado anteriormente, las probabilidades son del 0,001%, o lo que es lo mismo, una de cada 100.000. Esto tiene un motivo que radica en la forma en la que se celebra el sorteo: los bombos. Existen hasta dos, uno de ellos de premios que contiene un total de 100.000 bolas, y un segundo de premios que alberga hasta 1.807. Por lo tanto, si aplicamos las matemáticas, y teniendo en cuenta que en cada bombo pueden salir números entre el 0 y el 9, cualquier número entre el 00000 al 99999 tiene la misma probabilidad de ser 'El Gordo'.

También existe la posibilidad de subir el porcentaje de posibilidades de que nos toque: comprando más décimos. Para alcanzar un total del 50% de probabilidades de que nos toque el gran premio, tendríamos que adquirir en nuestro establecimiento más de 20.000 décimos. Desgraciadamente, se trata de una maniobra no al alcance de todos. Solo los más acaudalados podrían gastarse casi medio millón de euros en subir las posibilidades de ganar.

¿Y qué me puede tocar antes? ¿El Gordo o El Niño?

Lo cierto es que, si queremos hacer una buena inversión de nuestro dinero en décimos, ¿es más lógico hacerlo en el Sorteo de Navidad o en El Niño? La estadística dice que el último. De hecho, se llega a triplicar el número de premios que por reintegro (un 30% por un 10% en el caso del Sorteo del 22 de diciembre).





¿Qué significan estos números? Que la probabilidad de ganar algo en 'El Niño' es de 7,82% mientras que en la Lotería de Navidad es del 5,30%.

La clave para comprender ese incremento en las opciones de que obtengamos algún premio en la Lotería del Niño se encuentra en los reintegros. En el sorteo de Reyes, uno de cada tres décimos tiene premio. En Navidad, 14.008 números de 100.000 resultan premiados, mientras que en el sorteo de El Niño cuenta con 37.812 números de entre 100.000 que tienen premio.

Así, se triplica la cantidad de premios ya que se destina más dinero a los reintegros. Por ello, más participantes dibujarán una sonrisa en sus rostros. La cantidad es menor aunque la probabilidad es mayor.









¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?