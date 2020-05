La improvisación como tónica general en las empresas que pueden abrir desde hoy

Hay que reconocer el ambiente callejero que suscitan los comercios que, tímidamente, van abriendo sus puertas. Por fin podemos coger hora para que nos corten el pelo, porque, de momento será así: acudiremos a nuestro salón de peluquería con cita previa. También recibiremos la rehabilitación que necesitamos de nuestro fisioterapeuta. Y acabaremos, por fin, esa reforma que se quedó anclada en el tiempo cuando comenzó el estado de alarma. Muchos son los quehaceres que tenemos pendientes, pero, quizá no sea tan fácil como imaginamos.

Parece ser que estos sectores están padeciendo la improvisación por parte de las autoridades. Con lo cual no han tenido claro hasta el último momento las pautas a seguir para poner en marcha sus negocios y en qué condiciones debían hacerlo.

La semana pasada hablamos en Mediodía COPE con Jesús Fernández, peluquero en Marbella. Su incertidumbre se resumía en la rentabilidad de abrir, todo apuntaba a que debía atender a un solo cliente en el local por turno, porque esa era la información que le había llegado sobre el aforo de clientes. Tampoco sabía si podía conseguir el material de prevención obligatorio necesario por la falta de existencias, reconocía que era difícil encontrar guantes y mascarillas suficientes.

Hoy nos ha confirmado que mañana abre la peluquería. Jesús esperó a tener la información oficial, así lo cuenta: “Yo abro mañana porque realmente el BOE salió ayer por la noche, y a mi me daba mucho miedo abrir por si había medidas que no pudiésemos cumplir”.

Una vez cumplidos los requisitos solo quedaba ultimar detalles para garantizar la seguridad a sus clientes. Nos ha confesado que este lunes estaba siendo complicado: “Es una locura porque desde las seis de la mañana la gente está llamando para pedir cita, para ver cómo podían ir. Pensaba empezar solo con una persona, pero con toda la demanda que hay empezamos con casi toda la plantilla, casi el setenta por ciento”.

Tendrá que separar a los clientes los dos metros reglamentarios y cada uno de ellos recibirá la atención de un oficial de peluquería. Además aplicarán un trato especial a personas mayores, el propietario lo explica: “En las cabinas de estética, que todavía no han empezado a usarse, han hecho reservados para la gente mayor de sesenta y cinco años”.

Cuidar nuestra imagen está muy bien, pero no podemos olvidar nuestro estado físico. Con tanto sedentarismo, además de las lesiones habituales hemos añadido contracturas por la falta de movimiento. Y durante el confinamiento era imposible recurrir a los fisioterapeutas.

Pau Puch es fisioterapeuta, tiene su clínica en Valencia, y desde hoy puede ejercer su trabajo de manera regular. Pau nos ha relatado su experiencia: “Nosotros llevábamos tres semanas de actividad, atendiendo dolores hombro o dolores de espalda, por inactividad o por exceso de actividad. Hoy ha habido bastantes llamadas de gente que se ha lesionado saliendo a correr en estos dos días. Hemos tenido que tomar muchas medidas. Primero cuando llama el paciente le preguntamos si ha tenido síntomas o no, con algún síntoma respiratorio se cancela la cita. Intentamos que no estén en la sala de espera. Entran directamente a la consulta”. Y respecto a esto, el único problema que han encontrado es que acudan en transporte público y no calculen la hora.

Hoy también empezaban a trabajar los autónomos que hacen reformas en las casas. Como en los otros dos casos, el Gobierno les pedía llevar equipos de protección individual, garantizar la distancia mínima de dos metros entre los trabajadores y no tener contacto con los vecinos del piso o casa que están reformando.

¿Y cómo está siendo este primer día para este colectivo? Se lo hemos preguntado en Mediodía COPE a Alfonso Martín, gerente del estudio Kifil Interiorismo. Según reconoce, esta mañana estaban todavía empezando, y concreta: “Empezamos con mucha precaución y mucha preocupación porque entendemos que hubiese sido prioritario que nos hubiesen facilitado por lo menos unos test para saber quién ha pasado la enfermedad o no la ha pasado. En este sector, a parte del contacto con los clientes, hay muchos oficios, los electricistas, los fontaneros, los pintores. Y muchas veces no es posible, materialmente, que una persona esté a más de dos metros de otra, los oficiales trabajan con peones, y se ayudan. Es un tema muy complejo y va a ser complicado empezar”.

Las reformas de los estudios como el de Alfonso son en locales o en viviendas que no están vacías, y entonces no pueden trabajar aún. Alfonso mencionaba también el BOE por la poca especificidad y la tardanza, y confirma que ha sido todo bastante improvisado y muy mal gestionado por las autoridades, tanto por las instrucciones como por los equipos de protección.

Como vemos, este primer día ha supuesto una labor tremenda por la indecisión en general de los empresarios ante las pautas a seguir.