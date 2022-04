El idioma, la barrera de todos los ucranianos que han llegado a España tras la guerra

La guerra ha forzado a salir del país a más de 5 millones de ucranianos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y a esta cifra hay que sumar los 7.700.000 desplazados internos. A nuestro país han llegado 134.000 refugiados ucranianos que no pueden volver a su país por el momento. Esta misma mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho público que 73.000 de ellos tienen ya la protección internacional temporal, que incluye permiso de residencia y trabajo. Están acogidos en centros y en familias. En torno al 72% son mujeres y el 37% son menores de 18 años. Tienen una edad media de 28 años y el 60% tiene formación universitaria. Son personas cualificadas que podrían trabajar, sino fuera por el idioma.

En el caso por ejemplo de los sanitarios ucranianos, elGobierno ha prometido que agilizará el papeleo para que se puedan incorporar a nuestro sistema de salud. Una noticia que sentaría como agua de mayo entre los refugiados de no ser por la barrera del idioma.

Tatiana, es la dueña de una academia de idiomas en Palencia que está enseñando español a 15 ucranianas. En muchas ocasiones solo basta un cruce de miradas para saber qué está pasando la otra persona. Y esto es justo lo que le ocurre a Silvia, una de las profesoras. Su manera de ayudar es con lo que tienen, y eso es enseñar nuestro idioma. Es la única herramienta que les puede ayudar para conseguir la independencia que les robó Putin. Son muchos los mecanismos que se están poniendo en marcha para que puedan entrar en el mercado laboral lo antes posible. Por ejemplo, los empresarios de Extremadura podrán contratar a los refugiados por un año prorrogable a 3. Poniendo como una condición que tengan el permiso de trabajo, que se le dará a quién los solicite en 24 horas. Hace unos días llegó un autobús con refugiados a la provincia de Palencia, y desde el primer momento, tal y cómo nos cuenta Tatiana. la acogida fue inmejorable:

Tatiana: “Viene de su país y no ha podido traer su estuche, y todos los niños como locos querían darle los lapiceros. En cuanto le vieron sabían que no era de aquí y ya algo han oído en casa de esto de Ucrania, porque le daban besos le querían abrazar, todo fue muy bonito.”

En la academia dan clase 4 veces a la semana y dependiendo de donde estén, se conectan vía online o van de manera presencial. La idea es llevar el curso hasta final de junio y haber dado un total de 40 horas, más el trabajo que les mandan para casa. Se han apuntado gente muy variada. Algunas viven con familias españolas, otras lo hacen por grupos en residencias. y así se arreglan día tras día. Tatiana ha puesto en marcha esta iniciativa para la gente que no ha llegado por los cauces oficiales, es decir, por sus propios medios, o lo que se han encontrado.

En esta labor que está haciendo para enseñar el idioma, Tatiana se encontró con una situación que no se esperaba...una joven rusa se ofreció para ayudar a que aprendieran más rápido el idioma... Tiene alumnos presenciales y otros que se conectan a través de la tecnología. Lo hacen desde pueblos cercanos. Es el caso de Tania y su hijo pequeño. Ellos llegaron a España, sin nada, literalmente.

Carmen es su casera, que además de darle un techo en Hornillos de Serrato, la ha puesto a trabajar en su bar.

Carmen: “Tú sabes qué pena es verla bajar del autobús con una maleta pequeñita y dos mochilas no traían más. Cuando llegaron a casa a lo que ves prácticamente era ropa del niño. Ella traía lo puesto y una camiseta más, no traía nada más. Era ropa del niño no que traía y un juguete, no traía más”

Ahora mismo no sale de la cocina, porque el idioma se lo impide. Pero, quiero que reflexiones si no tuviera a Carmen, ¿podría empezar a labrarse una nueva vida? Es la situación de muchos ucranianos, en total más de 134.000 que han llegado a España. Personas que en 2 meses han visto su vida deshacerse por motivos ajenos a ellos. A Tania le bombardearon su casa, lo que hizo echarse a su hijo al hombro y salir del país. Y como ella, cada uno de los refugiados, tiene una historia.