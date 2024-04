Va a un hotel de Benidorm y lo que se lleva de su habitación deja a su director a cuadros: "A mala fe"

Seguro que alguna vez te ha pasado que, te vas de vacaciones o unos días fuera, y para no complicarte mucho con el alojamiento, optas por cualquier hotel. Uno que esté más o menos bien, ofrezca ciertas comodidades y, a ser posible, que no quede lejos del centro. Normalmente, cuando eliges un hotel sueles tener más confort que en otro tipo de alojamientos.

Camas más grandes, más espacio, y también, espacios propios como puede ser el baño. Además, en muchos de ellos te encontrarás con ciertos elementos de cortesía por parte del hotel: toallas, albornoces, zapatillas de casa, a veces papel y boli, y jabones y champús. Pues bien, todos ellos, y no vamos a engañarnos, son objeto de robo por parte de muchos huéspedes.





¿Quién no se ha llevado alguna vez un mini champú para su casa? Una práctica que, sí, está mal, pero que ha hecho la mayor parte de la población. Y de robos va la cosa, porque la propia Casa Blanca ha avisado a los periodistas que cubren los viajes presidenciales en el Air Force One, que no se lleven objetos del avión.

Y es que se llegaron a llevar la vajilla presidencial, e incluso muebles del avión. Por eso, en Mediodía COPE hablamos de esos objetos que te has llevado alguna vez de "souvenir" de un alojamiento, y el director de un hotel de Benidorm nos contaba, consternado, lo que había observado robar a un huésped.

El inverosímil objeto que se llevaron los huéspedes de un hotel de Benidorm

Miguel Correa es el director del hotel Riudor y Agir Springs Benidorm (Alicante) y explicaba en Mediodía COPE que, en una ocasión, no daba crédito a lo que uno de sus huéspedes decidió "llevarse prestado" de uno de los hoteles. Y es que él mismo concluye que es lo más raro y reseñable que ha visto a alguien llevarse en todos estos años de profesión.

"Hace años recuerdo que, los toalleros, los destornillaron en un baño y se llevaron embellecedores de toallas. Eso es hecho a mala fe" decía este director, que recordaba que habían tenido que ir a la habitación con un destornillador para llevárselo. Las perchas, eso sí, asume que no pudieron llevárselas porque tienen un sistema por el que, fuera de sus armarios, no valen.

Pero, ¿qué tipo de clientes hacen esto? Ellos lo tienen estudiado y dicen que son "clientes que no son habituales, más en la época de verano" explicaba.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso sí, él mismo explica que llevarse este tipo de objetos para nada es lo normal, y que los clientes, incluso los habituales, suelen llevarse otro tipo de objetos. "Los productos que dejamos de aseo, cuchillas de afeitar, gorros de ducha, esponjas...Todo eso el cliente lo interpreta como un regalo, y si no lo gasta en su estancia, lo normal es que se lo lleve. Es verdad que últimamente la tendencia es que se utilicen menos y se pongan más a granel" sentenciaba.

¿Qué es lo que más nos llevamos de los hoteles?

Seguro que sí, tú también has estado en un hotel alguna vez (y suponemos que sí), te has llevado algún objeto de tu habitación de hotel. Pero, ¿qué es lo más normal que se suele llevar la gente?

Hay incluso una encuesta que hace un ranking. Las toallas, los albornoces y las perchas son los objetos que más se llevan los clientes de los hoteles, pero en la lista del top 20 también hay secadores de pelo, televisores y hasta minineveras.

Según una encuesta en más de 1.300 hoteles de cuatro y cinco estrellas, la mayoría en Europa. El informe lo ha realizado una guía online de hoteles y spa de lujo, con sede en Alemania.