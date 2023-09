Este es el país en el que los clientes dejan mejor las habitaciones de hotel: "La nacionalidad perfecta"

María Mercedes es una trabajadora de hotel, concretamente el Hotel Meliá de Buenos Aires, que se ha hecho viral en varias ocasiones por mostrar en su cuenta de TikTok los regalos que les dejan los clientes en las habitaciones cuando se marchan. Así, a través de @mariamercedes.27 ha mostrado en esta ocasión lo limpia y ordenada que le han dejado la habitaciones unas personas que se habían hospedado en el hotel.

Pero lo curioso ha sido, precisamente, la nacionalidad de esos huéspedes, porque, según asegura la trabajadora, son “la nacionalidad perfecta” y los mejores clientes que puede tener. Pero, ¿de qué país se trata? ¿Será España? ¿Será otro país de Sudamérica? ¿Serán ciudadanos escandinavos con la buena fama que tienen?

"¿A que no saben de qué nacionalidad son los clientes que no desordenan no manchan? Miran la cama, impecable. El baño, también. Todo muy ordenadito. Es la nacionalidad perfecta", empieza señalando María Mercedes.









La nacionalidad perfecta como cliente de hotel



En vídeos anteriores María Mercedes mostraba cómo unos clientes chilenos le habían dejado al salir una nota en la habitación, donde le comentaban que habían tenido sobrepeso en el equipaje y que le dejaban de regalo una buena cantidad de ropa. En otra ocasión, directamente un reloj de pared de gran tamaño. Y, en esta ocasión, una habitación ordenada.

Pero, ¿de qué país? Algunos lo habrán acertado ya a estas alturas lo habrán adivinado: "Si quieren, les doy una pista: hablan japonés".





La surrealista práctica de un viajero



Otro vídeo que ha recopilado 76.000 "me gusta" y más de 720.000 reproducciones es el vídeo que ha subido una joven, @robertaacgo, donde el protagonista es su padre. Lo divertido de la historia, que ha supuesto muchos comentarios graciosos y, sobre todo, comentarios de elogios a su padre, se debe a que el padre tiene una empresa y fábrica de muebles, y en estos momentos, la familia está en un hotel de vacaciones. Cuando la hija y la madre vuelven a la habitación, se encuentran al padremidiendo unas cajoneras y compartimentos del armario. Una imagen surrealista, pues es lo último que se esperan.









La hija no da crédito y no puede dejar de reír, "papá qué haces", su padre le dice "quiero ver cómo están divididos para hacerlos iguales". La publicación ha generado muchas risas en la red.Quien tiene un oficio, su mente y su creatividad no descansan ni en vacaciones.